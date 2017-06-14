Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройстве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") определилась с размером так называемых подъемных (единоразовые выплаты, которые осуществляются при приеме на работу). Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, для командиров воздушных судов (КВС) они составят от 500 тыс. рублей, для вторых пилотов - от 250 тыс. рублей. По его словам, в авиакомпании на данный момент работает около 800 пилотов.

Накануне стало известно, что на фоне оттока российских пилотов за рубеж правление группы "Аэрофлот" решило ввести подъемные для своих пилотов: в авиакомпании "Аэрофлот" они составят 650 тыс. рублей для КВС и 350 тыс. рублей для второго пилота. Как пояснили ТАСС в "Аэрофлоте", подъемные также планируется ввести и в дочерних компаниях: "России", "Победе" и "Авроре".

"В авиакомпании "Россия" принято решение о том, что подъемные для КВС составят от 500 тыс. рублей, для второго пилота - от 250 тыс. рублей. Помимо этого, в компании действует современная система социальных льгот: программа ДМС, служебные билеты для сотрудников и членов их семей на рейсы почти 30 авиакомпаний-партнеров, компенсация санаторно-курортного лечения, компенсация отдыха детей сотрудников и другие", - рассказал ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия".

Он подчеркнул, что нововведение не будет касаться случаев смены работы летчиков в рамках группы "Аэрофлот".

"Помимо этого, в компании действует принятый ранее приказ, на его основании любой сотрудник, по рекомендации которого в компанию пришел командир воздушного судна или второй пилот, получает 150 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно", - сказал собеседник агентства.

Так как выплата по данному приказу происходит по окончанию испытательного срока пилота, выплаты еще не производились, но несколько заявлений на получение этой премии уже подано, добавил он.

Отток российских пилотов за рубеж

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.

При этом в кулуарах Петербургского экономического форума гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев говорил журналистам, что в авиакомпании есть дефицит пилотов, многие из них переходят на работу в Азию и Китай, где зарплаты выше. По словам Савельева, в авиакомпании второй пилот получает 320-350 тыс. рублей, КВС - 470 тыс. рублей, пилот-инструктор - более 500 тыс. рублей.

"Аэрофлот" уже ввел систему единоразовых выплат для пилотов, устраивающихся на работу в авиакомпанию. При трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены пилотам, которые впервые трудоустраиваются в "Аэрофлот", а также бывшим пилотам компании, со времени увольнения которых прошло не менее трех лет. При этом работник, получивший такую выплату, обязан отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени. Однако выплаты не будут производиться при переходе из компании в компанию внутри группы.

В свою очередь Росавиация попросила российские авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу.