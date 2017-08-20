Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезда со скоростью 350 км/ч начнут курсировать по ветке Пекин-Шанхай 21 сентября

Экономика и бизнес Транспорт
20 августа, 18:16 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 20, августа. /ТАСС

Отмечается, что это будут самые быстрые высокоскоростные составы в мире, которые находятся в коммерческой эксплуатации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Полноценная коммерческая эксплуатация новых китайских поездов модели "Фусин" начнется с 21 сентября на линии Пекин-Шанхай. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Китайской железнодорожной корпорации China Railway.

Отмечается, что в июле прошли тестовые прогоны данного поезда, во время которых проверялась его безопасность и надежность на максимальной скорости. С сентября на ветке Пекин-Шанхай поезда "Фусин" будут совершать семь поездок туда и обратно со скоростью до 350 км/ч. Запуск новых составов позволит сократить время в пути из Пекина в Шанхай с нынешних шести до четырех с половиной часов. Предыдущее поколение китайских поездов CRH380 разгонялись на этом маршруте максимум до 300 км/ч.

В заявлении корпорации отмечается, что поезд "Фусин" станет самым быстрым в мире высокоскоростным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации. Впервые поезда начали курсировать в Китае со скоростью до 350 км/ч по маршруту Пекин-Тяньцзинь в 2008 году, однако в 2011 году власти распорядились ограничить скорость движения до 250-300 км/ч.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) - 22 тыс. км. При этом одна треть от всех ВСМ в стране спроектирована для движения по ним поездов со скоростью до 350 км/ч. Ранее сообщалось, что корпорация China Railway закупила 104 состава модели "Фусин" на общую сумму свыше $2,6 млрд. Новые поезда должны быть направлены, в частности, на направление Пекин-Шанхай, которое является одним из самых загруженных в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
В Царицыно спасли грудного ребенка, упавшего в пруд вместе с коляской
3
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
4
Владимир Путин на форуме "Таврида" в Крыму. Видеотрансляция
5
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
6
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
7
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама