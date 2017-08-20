Поезда со скоростью 350 км/ч начнут курсировать по ветке Пекин-Шанхай 21 сентября

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Полноценная коммерческая эксплуатация новых китайских поездов модели "Фусин" начнется с 21 сентября на линии Пекин-Шанхай. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Китайской железнодорожной корпорации China Railway.

Отмечается, что в июле прошли тестовые прогоны данного поезда, во время которых проверялась его безопасность и надежность на максимальной скорости. С сентября на ветке Пекин-Шанхай поезда "Фусин" будут совершать семь поездок туда и обратно со скоростью до 350 км/ч. Запуск новых составов позволит сократить время в пути из Пекина в Шанхай с нынешних шести до четырех с половиной часов. Предыдущее поколение китайских поездов CRH380 разгонялись на этом маршруте максимум до 300 км/ч.

В заявлении корпорации отмечается, что поезд "Фусин" станет самым быстрым в мире высокоскоростным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации. Впервые поезда начали курсировать в Китае со скоростью до 350 км/ч по маршруту Пекин-Тяньцзинь в 2008 году, однако в 2011 году власти распорядились ограничить скорость движения до 250-300 км/ч.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) - 22 тыс. км. При этом одна треть от всех ВСМ в стране спроектирована для движения по ним поездов со скоростью до 350 км/ч. Ранее сообщалось, что корпорация China Railway закупила 104 состава модели "Фусин" на общую сумму свыше $2,6 млрд. Новые поезда должны быть направлены, в частности, на направление Пекин-Шанхай, которое является одним из самых загруженных в стране.