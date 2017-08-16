China Railway закупила для высокоскоростной магистрали 104 состава на $2,7 млрд

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китайский оператор железных дорог China Railway Corp. (CRC) закупил 104 высокоскоростных состава модели "Фусин" общей стоимостью 17,8 млрд юаней (около $2,67 млрд), сообщила китайская газета Global Times.

По данным издания, с учетом прошлых соглашений общее число законтрактованных CRC поездов достигло 154 единиц. Ожидается, что новые составы будут направлены на одну из наиболее загруженных в КНР высокоскоростных железнодорожных магистралей Пекин - Шанхай.

Как сообщило во вторник деловое издание "Цайсинь", изначально стоимость контракта должна была составить 18,7 млрд юаней. CRC требовала от поставщика - одного из своих структурных подразделений - скидку в размере 20%, однако затем снизила свои требования по дисконту до 5%. По данным "Цайсинь", стоимость одного состава составляет около 170 млн юаней (около $20,45 млн).

Высокоскоростные составы "Фусин" впервые были запущены в эксплуатацию 26 июня текущего года на ветке Пекин - Шанхай. Поезда способны развивать максимальную скорость до 400 км/ч, однако во время обычной эксплуатации она составляет около 350 км/ч. Срок эксплуатации одного состава достигает 30 лет.

Протяженность железнодорожных путей в Китае составляет около 124 тыс. км, из них более 22 тыс. км - высокоскоростные железнодорожные магистрали. На скоростных поездах, курсирующих по линии Пекин - Шанхай, ежедневно совершают поездки в среднем 505 тыс. пассажиров.