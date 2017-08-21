"РейлТрансХолдинг" поставит разгрузочный комплекс для угольного терминала в Приморье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" (входит "РейлТрансХолдинг") поставит для нового угольного терминала в ЗАТО г. Фокино ("Порт Вера") разгрузочный комплекс, сообщает пресс-служба компании.

Разгрузочный комплекс Южуралмаша включает вагоноопрокидыватель ВБС-100Г, надбункерную решетку, приемный бункер с виброобрушением, бункер подбора просыпи, ленточные конвейеры (подборщики просыпи), дробильно- фрезерные машины и пластинчатые питатели.

Поставка оборудования начнется в конце 2017 года и завершится в начале 2018 года. Общий объем инвестиций проекта составит почти 40 млрд рублей, из них более 1,6 млрд рублей уже вложено в проект.

Как отмечается в сообщении РТХ, данное оборудование позволяет снизить выбросы угольной пыли до значений норм указанных в СНИПах и ГОСТах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ призвал при строительстве новых угольных терминалов учитывать интересы жителей близлежащих районов и внедрять новые, передовые технологии перевалки грузов, основанные на строгих экологических нормах и стандартах.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обострилась в этом году, когда через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно- защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Контроль за ситуацией взяли на себя общественные организации и движения. В частности, был инициирован проект "Народная экспертиза", который предполагает широкое участие населения в обсуждении и решении острой экологической проблемы.

Группа компаний "РэйлТрансХолдинг", основанная в 2011 году, является одним из лидеров отечественной отрасли тяжелого машиностроения, а также входит в число крупнейших российских операторов железнодорожных грузовых перевозок. В число активов группы входят: АО "Новозыбковский машиностроительный завод", ООО "Брянское вагоноремонтное депо", "Армавирский машиностроительный завод", АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ", ООО "Сервисная железнодорожная компания", ЗАО "РТХ-Логистик", ООО "СпецАвтоТранс", ООО "Научно-инженерный центр УК "РэйлТрансХолдинг", ТОО "РэйлТрансАзия", а также ООО "Армавирское вагоноремонтное депо".

"Порт Вера" - угольный терминал, который будет построен в районе мыса "Открытый", Приморский край. Грузооборот терминала составит 20 млн тонн в год.