Жители Находки выбрали представителей в набсовет, который займется проблемой угольной пыли

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Жители Находки выбрали 12 представителей города в наблюдательный совет фонда "Народная экспертиза", который осуществляет контроль за деятельностью стивидоров, ведущих перевалку угля в портах региона. Об этом сообщило в понедельник региональное общественное движение Приморья "Народная экспертиза".

"От нас во многом будет зависеть и то, какие проекты будут финансироваться из фонда, и то, насколько строгим будет контроль за деятельностью стивидоров. То, что в состав совета вошли представители и власти, и бизнеса, и общественных организаций, и рядовые жители позволит нам максимально точно, аккуратно и эффективно использовать средства фонда, не распыляясь по мелочам", - цитируются в сообщении слова одной из выбранных представителей Татьяны Данильченко.

В онлайн-голосовании приняло участие почти 4,9 тыс. жителей Находки, предложить свою кандидатуру мог любой неравнодушный гражданин. Представители Находки от имени жителей города будут осуществлять в набсовете фонда общественный контроль за деятельностью стивидоров, выбирать лучшие социальные проекты. Планируется, что первое заседание наблюдательного совета пройдет до конца августа.

Экологическую проблему Находки во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле затронул мальчик Андрей Боль. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться.

О проблеме угольной пыли

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обострилась в этом году, когда через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Контроль за ситуацией взяли на себя общественные организации и движения. В частности, был инициирован проект "Народная экспертиза", который предполагает широкое участие населения в обсуждении и решении острой экологической проблемы.