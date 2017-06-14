Мгновенная реакция: что изменилось в жизни людей после обращения на "Прямую линию"

В четверг, 15 июня, президент России проведет традиционную "Прямую линию": ответит на вопросы россиян в прямом эфире теле- и радиокомпаний. ТАСС вспомнил самые интересные и важные темы прошлогоднего общения президента с народом и выяснил, что происходило после его заявлений

Путевка в "Артек" для гения из Ярославля

О чем спросили президента. Восьмилетний Илья Раевский из Пестрецовской школы Ярославского района Ярославской области настолько талантлив, что, несмотря на свой возраст, в прошлом году учился уже в пятом классе — начальную школу он окончил всего за год. Илья пожаловался президенту, что из-за возраста он не может попасть в лагеря "Сириус" и "Артек", а ведь там есть возможность серьезно заниматься наукой.

"Это явное упущение, — заметил Путин. — Оно говорит о том, что те, кто организует эту работу, не были вундеркиндами, мы это исправим".

Что произошло после "Прямой линии". Вундеркинду дали возможность поехать в оба лагеря. В "Сириусе" он был участником Проектной смены, проходившей с 1 по 24 июля 2016 года. Илья принял участие в работе направления "Конструируем доступный электромобиль для МЧС". Смена завершилась презентацией, на которой все команды представляли свои проектные изобретения научному экспертному совету. Владимир Путин тоже присутствовал на этой презентации. Сейчас сконструированный для МЧС электромобиль выставлен в научном парке "Сириуса".

Из "Сириуса" Илья приехал очень вдохновленный, ему понравилось отношение ребят к нему, подход педагогов, научная база. Он до сих пор дружит с ребятами из лагеря, в том числе с иностранцами Алла Раевская мама Ильи Раевского

По словам мамы Ильи Аллы Раевской, поездка в "Сириус" оставила у мальчика массу впечатлений. "Из лагеря он приехал очень вдохновленный, ему понравилось отношение ребят к нему, подход педагогов, научная база. До сих пор Илья дружит с ребятами из лагеря, в том числе с иностранцами", — сказала она.

А в сентябре прошлого года Илья поехал в "Артек". Он учился в артековской школе и был старостой класса. По словам мамы мальчика, Илья мечтает вернуться в "Артек" через несколько лет уже в статусе гостя, а в "Сириус" намерен подать заявку через год.

Кроме того, юный гений дважды участвовал в конфереции Startup Village в "Сколково". Впервые Илья поехал туда по приглашению вице-президента по развитию Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Алексея Ситникова. Мальчика зарегистрировали как "молодого ученого и студента". "Илье очень нравится стиль работы Сколтеха — свободное творчество, общая заинтересованность наукой, будущим. В этом году он во второй раз участвовал в конференции в "Сколково" — студенты Сколтеха узнали его, пообщались, обсудили разработки. Было очень приятно", — вспоминает мама Ильи.

В августе Илья отправится в Тверь на фестиваль "Цифровая поляна" в качестве участника IT-инкубатора.

Сейчас Илье 10 лет, он перешел в седьмой класс. По словам мамы мальчика, после вопроса президенту каждый месяц в жизни сына стали происходить события — конференции, семинары, конкурсы, научные лагеря.

Проектов стало еще больше — недавно Илья придумал датчик-брелок, который оповещает об экологической опасности. Часть деталей для устройства Илья сам создал на 3D-принтере. Разработку молодой ученый тоже планирует показать в "Сколково".

Зарплаты для сахалинцев

О чем спросили президента. Во время прямого включения из села Озерского на Сахалине люди пожаловались президенту на владельцев рыбного завода на острове Шикотан. Они много месяцев не платили сотрудникам зарплату: на момент "Прямой линии" долг перед рабочими составлял более 6 млн рублей. Путин сказал, что поручит генпрокурору Юрию Чайке решить вопрос об ответственности руководства прокуратуры Сахалина за создание подобной ситуации, а также пообещал сделать все, чтобы положение было исправлено, а все виновные — наказаны.

Что произошло после "Прямой линии". Уже через три дня все сотрудники рыбокомбината "Островной", в том числе и бывшие, получили свои деньги.

На Шикотан отправились заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. В результате их работы в отношении бывших руководителей предприятия возбудили семь уголовных дел. Бизнесменов обвиняли в невыплате заработной платы, неправомерных действиях при банкротстве, злоупотреблении полномочиями и хищении средств. Выяснилось, что комбинат начал процедуру банкротства, а общие требования кредиторов превышали 2 млрд рублей.

В отношении бывшего гендиректора рыбокомбината Алексея Попова дело доведено до суда. Суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за задержку зарплат сотрудникам предприятия.

Новое руководство рыбокомбината смогло восстановить работу предприятия и вывести его из банкротства. Сейчас на комбинате работает 240 человек. Заработная плата рыбообработчика в январе — апреле 2017 года составила 45–55 тыс. рублей, что в два с лишним раза больше установленной минимальной заработной платы в Сахалинской области на 2017 год. Комбинат не имеет задолженности по заработной плате перед работниками, а также по налогам и сборам.

Нагрузка в школах

О чем спросили президента. Одиннадцатилетний школьник из Великого Новгорода Денис Рябчинский спросил, почему у взрослых два выходных в неделю, а у детей — ни одного: "В субботу учимся, в воскресенье делаем домашнее задание". Путин сказал, что дети "лучше, чем взрослые" и лучше и быстрее усваивают знания, однако отметил, что порой нагрузка на школьников превышает те нормы, которые рекомендуют специалисты в детской психологии.

Что произошло после "Прямой линии". График учебы Дениса Рябчинского после "Прямой линии" не изменился. Как рассказал ТАСС Андрей Селиванов, директор новгородской гимназии "Гармония", в которой учится Денис, после обсуждения с родителями и педагогами шестидневную учебную неделю в школе все-таки решили оставить. "У нас сохранилась шестидневная рабочая неделя, это связано с учебной программой", — подтвердил директор.

Однако сам Денис сейчас говорит, что справляется с нагрузкой и даже ходит на дополнительные занятия: "Учусь в классе с углубленным изучением права и экономики, летом буду ходить на дополнительные занятия по английскому языку. Ну и планируем на каникулах с семьей поехать к морю".

Дороги в Омске

О чем спросили президента. Екатерина Черненко, проживающая на улице Богдана Хмельницкого в Омске, задала президенту вопрос о разбитых дорогах в городе. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин призвал привести в порядок местные дороги к 300-летию города.

Что произошло после "Прямой линии". Меньше чем через месяц после "Прямой линии" в Омске начался большой ремонт дорог. В число отремонтированных вошла, например, улица Лукашевича, которую жители Омска называли "самой разбитой дорогой в городе". Заменили асфальт и на улице Хмельницкого.

Всего отремонтировали 57 городских улиц площадью 1,3 млн квадратных километров. Кроме областных средств, на ремонт потратили и субсидию из федерального бюджета, причем львиную долю трасс привели в нормативное состояние за счет денег, собранных системой "Платон". Размер субсидии составил 750 млн рублей.

"Это беспрецедентный объем работ для Омска, которые город не выполнял последние лет 10, — рассказал ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Христолюбов. — Выделенные средства позволили отремонтировать почти в два раза больше дорог от запланированного".

В сентябре 2016 года губернатор Омской области Виктор Назаров пообещал выделять на дорожный ремонт в региональной столице не менее 1 млрд рублей в год. Свое обещание он выполнил — в 2017 году областной и городской бюджеты суммарно выделили 1 млрд рублей. Еще столько же пришло в виде субсидии из федеральной казны.

В этом году в Омске отремонтируют еще 51 дорогу. Работы уже начались. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовало на своем сайте "электронную приемную", через которую жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог.

Земля для многодетной матери

О чем спросили президента. Жительница Невинномысска Марина Соламатина обратилась к президенту, чтобы пожаловаться на новый региональный закон. Соломатина — многодетная мать, и ей выделили земельный участок для строительства дома. Однако потом землю отобрали: местное Законодательное собрание приняло поправки, по которым она перестала считаться нуждающейся. Владимир Путин пообещал обсудить ситуацию с губернатором Ставропольского края.

Что произошло после "Прямой линии". Землю женщине вернули и даже, по ее словам, помогли с оформлением участка, оплатили межевание и пошлины. "У нас все хорошо. Власти тогда помогли, выделили участок, даже оплатили межевание и регистрационную палату. Пока строить не начали, участок все-таки очень далеко, и коммуникаций там еще нет. Говорят, что проведение коммуникаций запланировано", — рассказала Соламатина корреспонденту ТАСС.

В администрации Невинномысска ТАСС сообщили, что вопрос предоставления участков под строительство жилья многодетным семьям и упрощения порядка постановки на учет полностью урегулирован.

"С начала 2017 года многодетным семьям выделено уже 20 участков под такое строительство. На сегодня очереди в городе нет. Сама процедура получения участка приведена в соответствие с краевым законодательством. Как только человек подтверждает свой статус, не более чем за два месяца он получает участок", — рассказал ТАСС начальник информационно-аналитического отдела администрации города Александр Чинокалов.

Челябинские долги

О чем спросили президента. Сотрудник челябинского предприятия "Уралавтоприцеп" Дмитрий Дудкин сказал, что сотрудникам завода задерживают зарплату: "Мы выполняем госзаказ на оборонку, делаем прицепы. У нас проблема такая: задержка идет очень большая, на три месяца задерживают зарплату. Плюс еще не выплачивают полностью: если дают, то небольшими кусками". Президент России отметил, что предприятие относится к автомобильной отрасли, которая наиболее пострадала в результате кризиса, и пообещал разобраться в ситуации.

Что произошло после "Прямой линии". В тот же день Следственный комитет РФ начал проверку по жалобе, Дудкина вызвали в СК с просьбой рассказать о ситуации. Министр труда Максим Топилин поручил контролировать ситуацию с задержками зарплат в ежедневном режиме. Дело взяли на контроль местная прокуратура и губернатор области Борис Дубровский.

Вскоре Роструд сообщил, что задолженность по заработной плате на предприятии погашена, работникам выплачено 13 млн рублей. Виновные в невыплате зарплаты привлечены к административной ответственности.

В прокуратуре Металлургического района Челябинска ТАСС сообщили, что сейчас выплата заработной платы на "Уралавтоприцепе" находится на контроле ведомства. Жалоб от сотрудников предприятия нет.

Натуральное ОСАГО

О чем спросили президента. Глава Ассоциации по защите прав страхователей Максим Ханжин спросил у президента, что он думает по поводу возможности перехода исключительно на натуральную форму возмещения убытков по ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). По словам Ханжина, это помогло бы бороться с мошенничеством в сфере автострахования, а также создало бы дополнительные рабочие места. Глава государства ответил, что этот вопрос обсуждается и предложение, "наверное, хорошее и правильное". "Но тем не менее нужно подумать, как можно вмонтировать вашу идею в то, что входит в компетенцию ЦБ", — отметил Путин.

Что произошло после "Прямой линии". С 28 апреля 2017 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Автомобилисты, которые приобрели страховой полис после этой даты, будут получать возмещение ущерба в натуральном виде. То есть если раньше автовладелец получал от страховщика деньги с учетом износа автомобиля, то теперь страховая компания сама оплачивает ремонт машины. При этом дата выпуска и пробег значения не имеют — пострадавший в ДТП автолюбитель не будет доплачивать из своего кармана.

Исключения составляют только те случаи, когда автомобиль после аварии невозможно восстановить, или если размер ущерба составляет более 400 тыс. рублей.

Земли аграрного университета

О чем спросили президента. Студентка Российского государственного аграрного университета (Тимирязевская академия) Екатерина Лаврова задала вопрос о ситуации вокруг земель, принадлежащих вузу. До прямой линии, 4 марта 2016 года, правительственная комиссия по развитию жилищного строительства постановила изъять у вуза 101,6 га земель, находящихся в районе станции метро "Петровско-Разумовская" на севере Москвы. На этом месте находятся Мичуринский сад и опытные поля. Правительственная комиссия планировала передать территорию Фонду развития жилищного строительства для застройки, а Тимирязевке были обещаны земли в Подмосковье и компенсационные выплаты. Ситуация вызвала серьезный общественный резонанс.

Президент пообещал сохранить земли за университетом с условием, что они будут эффективно использованы для проведения научной работы и исследований.

Что произошло после "Прямой линии". 30 января 2017 года в ситуации вокруг спорной площадки была поставлена точка. Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова отменила свое решение от 4 марта 2016 года. Земля осталась в собственности Тимирязевской академии с условием, что использоваться она будет "исключительно в целях научного обеспечения сельского хозяйства".

Материал подготовлен при участии Региональной редакции ТАСС