Высказывания Владимира Путина в ходе "прямых линий". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2017 г. состоится очередная "прямая линия" с главой государства.

В преддверии ежегодного общения президента с гражданами РФ ТАСС-ДОСЬЕ приводит подборку высказываний Владимира Путина во время "прямых линий" 2001-2016 гг.

2001 год

Об укреплении власти

"У нас в другом проблема. В том, что... государственные власти у нас, к сожалению, дряблые, государство ослабло. Оно не в состоянии проводить в жизнь те решения, которые формально заложены в законе. Вот именно поэтому, кстати сказать, я все время говорил о необходимости укрепления так называемой властной вертикали, об укреплении государства и так далее".

О науке и образовании

"Я уже много раз говорил и считаю важным повторить еще раз, что наука, образование для нас, безусловно, важнее даже, чем энергоносители, чем нефть и газ, потому что это именно то, что отличает нас от тех стран, которые мы совсем еще недавно называли развивающимися".

2002 год

Об исполнительной власти

"Что же касается конституционной монархии, то она действительно очень неплохо вписывается в демократические институты некоторых западных стран. Возможно ли это для России? Думаю, нет, и скажу почему. Во всех этих государствах монарх - глава государства - наделен, как правило, исключительно представительскими полномочиями.

Реальная власть там в руках правительства, которое формируется парламентским большинством. К сожалению, в нашей стане пока не создано устойчивой многопартийной системы. Мне кажется, что для такой сложной, большой, многоконфессиональной и многонациональной страны, как Российская Федерация, основная полнота исполнительной власти должна находиться в руках главы государства, во всяком случае, на данном этапе развития нашей страны. И, разумеется, этот глава может быть избран не иначе как демократическим путем - путем всеобщего тайного голосования и на определенный срок".

О переименовании Волгограда в Сталинград

"Возникает вопрос, почему, скажем, во Франции есть площадь имени Сталинграда, а у нас взяли и переименовали? Это вопрос, естественно, не к нам, не ко мне, так произошло. Я думаю, что... возвращение имени Сталинграда сегодня, в нашей стране (мы же не Франция), породило бы какие-то подозрения в том, что мы возвращаемся к временам сталинизма. Я не уверен, что это пошло бы на пользу всем нам. Но, повторяю, в конечном итоге этот вопрос должен решить местный законодательный орган, по его представлению окончательно свое решение должен сказать парламент страны и Государственная Дума".

2003 год

О портретах президента в кабинетах чиновников

"Президент, действующий глава государства - так же как флаг, герб - это в известной степени символ государства. Поэтому думаю, что ничего здесь страшного нет, только все хорошо в меру. Когда чувство меры у некоторых людей пропадает, то тогда это, конечно, вызывает огорчение".

О войне США против Ирака

"Все, что сделано без санкций Совета Безопасности ООН, нельзя признать справедливым и оправданным. Я говорю как минимум очень мягко. Но должен вам сказать, что во все времена истории человечества великие страны, империи всегда страдали рядом проблем, которые усугубляли, мягко говоря, их положение: это чувство неуязвимости, чувство величия и чувство непогрешимости, это всегда очень мешало странам, которые претендовали на то, чтобы называться империями. Очень надеюсь, что с нашими американскими партнерами этого не произойдет".

2005 год

Об увеличении пенсионного возраста

"Пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав".

Об Украине

"Абсолютно недопустимо, когда два этнически, в культурном отношении, исторически близких народа, в прямом смысле самые близкие родственники, в прямом, в кровном смысле этого слова и в духовном, - оказались разделенными".

2006 год

Об экономике

"Главнейшая задача нашей экономики, главнейшая задача правительства на ближайшее время - диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших технологиях. Это суперзадача на ближайшее десятилетие, и мы последовательно будем к этому идти, используя всякие рычаги, перераспределяя доходы между различными отраслями с помощью налоговой нагрузки, используя административные и финансовые рычаги".

2007 год

О цензуре в интернете

"Думаю, что это и малоперспективно с точки зрения технологического решения этой проблемы. Разумеется, в этой среде, так же как и других средах, мы должны думать над тем, чтобы законы российские соблюдались, чтобы не распространялась детская порнография, чтобы не совершались финансовые преступления в этой среде. Но это уже дело правоохранительных органов. Тотальный контроль и работа правоохранительных органов - это все-таки разные вещи".

2008 год

О войне в Южной Осетии

"Это преступление не только против России, ее граждан и против осетинского народа - это преступление, в том числе, и против грузинского народа, против грузинской государственности... Ведь если бы не было этой агрессии, Россия, наверное, и дальше продолжала бы усилия по созданию условий для территориального воссоединения Грузии. Просто после этой агрессии стало очевидным, что это уже невозможно и что нужно предпринять такие действия, которые предотвратили бы в будущем кровопролитие в этом регионе".

О разрушении памятников советским солдатам за рубежом

"Я считаю, что это просто преступление, так к этому и нужно относиться. Те, кто это делают, недальновидные люди, они роют ту яму, в которую сами когда-нибудь и попадут".

2009 год

О госкорпорациях

"Госкорпорации создавались не для того, чтобы расширить присутствие государства в экономике, а для того, чтобы собрать "осколки" тех отраслей и тех предприятий, которые были раскиданы в течение предыдущих десятилетий, особенно в результате приватизации 90-х годов, но которые представляют собой очень важные сферы деятельности для государства, скажем, авиастроение, или, скажем, некоторые сферы оборонной промышленности. Задача заключается в том, чтобы консолидировать эти активы, довести их до нужной кондиции и уровня".

О нуворишах

"Нувориши - это те, кто неожиданно быстро разбогател и не умеет распорядиться этим, выставляя все напоказ. Да, такая беда у нас есть. Еще в советское время некоторые свое богатство выставляли напоказ тем, что вставляли золотые зубы, желательно передние. "Ламборгини" и прочие дорогие финтифлюшки - это и есть те золотые зубы, которые выставляют напоказ".

2010 год

О национальной идее

"Как бы мы здесь ни выдумывали нашу национальную идею, все-таки надо сказать прямо, ничего ближе человеку нет кроме своей семьи, кроме своих близких и своей собственной страны".

О лидерах несистемной оппозиции

"Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут".

2011 год

Об олигархах

"Многим нашим сегодняшним олигархам достались многомиллиардные состояния в результате несправедливой и нечестной приватизации. Они сами теперь это признают. Но сейчас начать отъем этой собственности - этот отъем может привести к худшим последствиям, чем сама эта нечестная приватизация... Поэтому наша задача, чтобы "ставить в стойло" этих людей, заставить их работать по закону и платить налоги и от поступления этих налогов решать социальные задачи".

О митинге на Болотной площади

"Там были разные люди, и я радовался тому, что увидел свежие, интеллигентные, здоровые, энергичные лица людей, которые активно высказывают свою позицию. Еще раз могу повторить, что, если это результат путинского режима, меня это радует, радует, что появляются такие люди".

2013 год

О терроризме

"Меня всегда возмущало, когда наши западные партнеры, да и ваши коллеги из средств массовой информации Запада наших террористов, которые совершали зверские, кровавые, омерзительные преступления на территории нашей страны, называли не иначе как "повстанцы". И никогда почти их не называли террористами. Им же оказывали помощь, информационную поддержку, финансовую, политическую - когда-то впрямую, а когда-то косвенно, но она всегда сопровождала их деятельность на территории Российской Федерации".

О зарубежных счетах чиновников

"Если они не доверяют своей собственной экономической системе, так что же они тогда здесь делают? Пусть денежки сюда тащат, тогда будет больше шансов того, что настойчивее будут работать над укреплением нашей финансово-экономической системы".

2014 год

О воссоединении Крыма с Россией

"Россия никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму… Наоборот, мы исходили из того, что мы будем строить наши межгосударственные отношения с Украиной, исходя из сегодняшних геополитических реалий. Но мы также всегда думали и надеялись на то, что наши русские люди... граждане Украины будут проживать в комфортных для себя политических условиях… и не будут никак притесняться, им не будут угрожать. Вот когда возникла именно такая ситуация - ситуация с возможными угрозами и притеснениями, и когда народ Крыма начал говорить о том, что он стремится к самоопределению, тогда, конечно, мы и задумались о том, что нам делать. И именно тогда, а не какие-то там пять, 10, 20 лет назад было принято решение о том, чтобы поддержать крымчан".

О санкциях

"Наверное, такая попытка предпринимается - сделать меня главным объектом санкций. Но что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы, - например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 1990-х годов, но, по-моему, предыстория хорошо известна... Но должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей. И, скажем, события в Крыму - они так же, как, уверен, очень многие граждане России, узнали об этом с экранов телевизора, но встречали со слезами на глазах в прямом смысле этого слова. Если их за это наказывают, то тогда их есть за что наказать".

2015 год

О доверии власти

"Если мы сохраним доверие граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы делаем, и где-то, как коллеги говорят, готовы будут и потерпеть. А если мы будем действовать, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни, тогда, мне кажется, мы очень быстро можем скатиться к ситуации начала 1990-х годов, когда будет утрачено, по сути, доверие к власти и мы будем вынуждены затыкать возникшие социальные проблемы гораздо большим количеством денег, чем предусмотрено сейчас... так, как это было, допустим, при монетизации льгот, когда мы сделали шаг резкий, а потом вынуждены были вытащить из государственного кармана огромные ресурсы и деньгами все заливать".

Об отношениях с Западом

"Я всегда это повторял и хочу сказать еще раз: мы хотим сотрудничать, готовы к этому и, кстати говоря, будем делать это, несмотря на позицию некоторых руководителей отдельных стран. Если не так, мы будем сотрудничать с теми, кто хочет с нами работать: с теми бизнес-структурами, которые не боятся политических окриков, людьми, работающими в гуманитарных сферах, в области искусства, образования, - ведь ничего не прекращается. А эти попытки санкционными способами нанести нам ущерб - они предпринимаются, но они не очень эффективны".

2016 год

О панамском досье

"У нас еще в России можно представить себе взятку в виде борзых щенков, но скрипками и виолончелями - я что-то о таком не слышал. Тем более что эти деятели, они попали пальцем в небо, а может, и в какое-то другое место, неожиданно для себя. Кроме всего еще и потому, что эти вещи, о которых я говорю, индивидуальные, они понятны всем коллекционерам, у кого они находятся, продать и как-то реализовать невозможно, просто невозможно".

О сокращении социальных учреждений

"Мы должны учитывать особенности нашей страны. А особенности заключаются в том, что в ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. При такой ситуации точно совершенно нам нужно сохранять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думается, социальную сеть. Это касается и больниц, ФАПов, точнее, может быть, поликлиник. Где-то можно объединить в районную больницу, а где-то невозможно... Более того, их даже расширять нужно. Ну, невозможно беременной женщине за сотни километров ехать рожать по бездорожью. Об этом, конечно, надо заранее подумать. И бездумное сокращение сети недопустимо".