МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Транспортная система РФ может принять 7-8 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии до конца года в случае переориентации грузопотока из портов Литвы, заявил ТАСС заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов.

Он напомнил, что в этом году непросто реализуется соглашение по поставке нефти в республику и на данный момент Россия поставила Белоруссии только 9 млн тонн нефти из 24 млн тонн, запланированных на 2017 год.

Комментируя потенциал российских транспортных мощностей в случае перевода потоков белорусских нефтепродуктов в порты РФ, он сказал: "Реалистичный объем, если 9 млн тонн поставлено, это по крайней мере 7-8 млн тонн продуктов нефтепереработки, которым мы могли бы предложить услуги и железнодорожного транспорта, и портовой системы нашей страны".

Говоря о возможных стимулирующих мерах, Тугаринов отметил, что РЖД уже их реализовали. "Мы меры все реализовали. Мы установили максимально допустимый размер снижения тарифов 50%", - пояснил он.

Переориентация на российские порты

В марте текущего года РЖД увеличили с 25% до 50% скидку на транзитные перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк (Белоруссия) в направлении портов на северо- западе РФ. Скидку на эти перевозки в размере 25% РЖД ввели в октябре 2016 года, она действует до конца 2018 года. Предполагалось, что снижение тарифов стимулирует перевод нефтяных грузов из прибалтийских в российские порты.

Тогда министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолий Сивак заявил, что белорусские грузоотправители не намерены пользоваться скидкой РЖД на перевозку нефтепродуктов в порты РФ.

Обязать белорусских производителей направлять нефтепродукты на перевалку в российские порты предложил президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он озвучил 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России. По мнению главы государства, такое требование обоснованно, "так как на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится".

Урегулирование спора

В апреле по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Белоруссия вернет долг "Газпрому" в размере более 700 млн долларов, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Белоруссия и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.

В прошлом году "Транснефть" в рамках сокращения поставок нефти в Белоруссию перенаправила 1,2 млн тонн через порты и 1 млн тонн транзитом по трубопроводу "Дружба".

После урегулирования сообщалось, что "Транснефть" во втором квартале увеличит поставки нефти в Белоруссию на 1 млн тонн, график поставок в 24 млн тонн в 2017 году будет выполнен за счет увеличения их во втором полугодии. Таким образом, если в первом квартале объем поставок составил 4 млн тонн, то во втором они составят 5 млн тонн. Поставки во втором полугодии будут около 15 млн тонн.