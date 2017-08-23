Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя окончена, но проблемы с багажом сохраняются

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 12:04 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, августа. /ТАСС

Профсоюзы и руководство аэропорта достигли финальной договоренности о возобновлении работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя окончена, профсоюзы и руководство аэропорта достигли финальной договоренности о возобновлении работы. Об этом сообщила администрация воздушной гавани. Вместе с тем пассажиров предупреждают, что в среду в течение дня проблемы с погрузкой багажа сохранятся из-за накопившегося в аэропорту огромным объемом несортированного груза.

Смотрите также

Бастующие грузчики в аэропорту Брюсселя отказались возобновить работу

"Грузчики компании Swissport возобновили работу. В то же время задержки и отмены рейсов остаются возможны в течение всего дня. Пассажирам рейсов, обслуживаемых этой компанией, рекомендуется путешествовать только с ручной кладью, если это невозможно - то переложить в ручную кладь предметы первой необходимости", - предупредило руководство главного аэропорта страны.

Персонал компании Swissport - одного из двух подрядчиков аэропорта, который обеспечивает до 60% погрузочно-разгрузочных работ с багажом пассажиров, - бастовал в течение всего дня во вторник требуя увеличения числа рабочих в компании и снижения интенсивности рабочего графика. Грузчики второй компании - Aviapartner - продолжают работу.

Во вторник в Брюсселе были задержаны более 400 рейсов, отменены 28, забастовка затронула свыше 30 тысяч пассажиров, многие из которых не смогли получить свой багаж по прибытию. Три тысячи человек не смогли вылететь из-за отмены рейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
7
Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама