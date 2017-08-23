Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя окончена, но проблемы с багажом сохраняются

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя окончена, профсоюзы и руководство аэропорта достигли финальной договоренности о возобновлении работы. Об этом сообщила администрация воздушной гавани. Вместе с тем пассажиров предупреждают, что в среду в течение дня проблемы с погрузкой багажа сохранятся из-за накопившегося в аэропорту огромным объемом несортированного груза.

"Грузчики компании Swissport возобновили работу. В то же время задержки и отмены рейсов остаются возможны в течение всего дня. Пассажирам рейсов, обслуживаемых этой компанией, рекомендуется путешествовать только с ручной кладью, если это невозможно - то переложить в ручную кладь предметы первой необходимости", - предупредило руководство главного аэропорта страны.

Персонал компании Swissport - одного из двух подрядчиков аэропорта, который обеспечивает до 60% погрузочно-разгрузочных работ с багажом пассажиров, - бастовал в течение всего дня во вторник требуя увеличения числа рабочих в компании и снижения интенсивности рабочего графика. Грузчики второй компании - Aviapartner - продолжают работу.

Во вторник в Брюсселе были задержаны более 400 рейсов, отменены 28, забастовка затронула свыше 30 тысяч пассажиров, многие из которых не смогли получить свой багаж по прибытию. Три тысячи человек не смогли вылететь из-за отмены рейсов.