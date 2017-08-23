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Минвостокразвития: новые проекты в портах Дальнего Востока позволят хранить рыбу в России

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 14:19 UTC+3 ТАСС

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, сейчас в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна общей емкостью хранения 60 тыс. тонн

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ТАСС, 23 августа. Реализация двух крупных проектов по строительству холодильных мощностей в портах Дальнего Востока позволит осуществлять хранение рыбы в России, а не за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

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"На сегодняшний день в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна совокупной емкостью хранения 60 тыс. тонн, что примерно равно 80% существующих мощностей холодильных складов на Дальнем Востоке", - сказал Шестаков на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Южно- Сахалинске. На ней обсуждались вопросы поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны.

Шестаков отметил, что сейчас на Дальнем Востоке идет модернизация портовой инфраструктуры, в частности причальных стенок терминала в порту Петропавловска- Камчатского. Именно этот проект включает в себя новые холодильные мощности, а также площадку для рефрижераторных контейнеров. Опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, способной предложить качественный сервис по хранению и дистрибуции готовой продукции, отметил глава Росрыболовства, позволит увеличить поставки рыбной продукции с Дальнего Востока.

Шестаков также сообщил, что по итогам 2016 года объем перевалки рыбной продукции через российские порты превысил 1,5 млн тонн, количество поставок по железной дороге также выросло, составив во внутригосударственном сообщении около 670 тыс. тонн. В минувшем году Росрыболовство вместе с РЖД ввело восемь скорых поездов со сроками доставки рыбной продукции в ЦФО с Дальнего Востока за семь-восемь дней.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин дал Правительству РФ 11 поручений по вопросам рыбохозяйственного комплекса, в том числе по доставке рыбной продукции в европейские регионы страны.

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