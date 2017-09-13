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Air Berlin ожидает в четверг нормализации графика полетов

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 14:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, сентября. /ТАСС

Авиакомпания отменила в среду 32 рейса после того, как 149 пилотов не вышли на работу, предъявив руководству больничные листы

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© EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Air Berlin ожидает, что график полетов ее лайнеров, сорванный из-за действий пилотов, нормализуется в четверг. Об этом сообщил представитель перевозчика.

Air Berlin отменила в среду 32 рейса после того, как 149 пилотов не вышли на работу, предъявив руководству больничные листы. По некоторым данным, таким образом сотрудники Air Berlin выражают свое недовольство условиями перехода к потенциальному новому владельцу.

"Пилоты возвращаются на рабочие места", - отметили в компании. В то же время руководство Air Berlin опасается, что двухдневная акция лишь отпугнет потенциальных инвесторов.

Во вторник авиакомпания отменила более 100 рейсов, поскольку около 200 пилотов не вышли на работу. Примерно 7 тыс. пассажиров пришлось изменить свои планы.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере 150 млн евро. Этих средств, по оценкам Минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin.

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