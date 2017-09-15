Госдума приняла во 2-м чтении проект об изменении должности президента РЖД на гендиректора

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге за 8 месяцев 2017 г. сократилась на 1,6%Транспорт 15 сентября, 12:52
Чемпион ОИ по греко-римской борьбе Чакветадзе выбыл до весны 2018 года из-за травмыСпорт 15 сентября, 12:48
Защита замглавы ФСИН Коршунова обжалует решение суда о его арестеПроисшествия 15 сентября, 12:40
Порядка 60 болельщиков поддержат сборную России в полуфинале ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 12:39
В Москве в начале 2018 года откроется самая высокая смотровая площадка в ЕвропеМосква 15 сентября, 12:39
ФАС: сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка таксиЭкономика и бизнес 15 сентября, 12:28
Энергетики ищут владельцев "заряженных" счетчиков, выявленных под Великим НовгородомНовости партнеров 15 сентября, 12:23
Юрист: рассмотрение иска российских велогонщиков к WADA и Макларену может занять два годаСпорт 15 сентября, 12:22
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактомМеждународная панорама 15 сентября, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переименовании должности главы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) из президента в генерального директора. Документ исключает из закона об особенностях управления железнодорожным транспортом наименование единоличного исполнительного органа ОАО "РЖД".
Законопроект направлен на приведение наименования главы РЖД в соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной практикой, отмечается в сопроводительных материалах к документу.
Сейчас в законодательстве установлено, что единоличным исполнительным органом РЖД является президент компании. После исключения этого пункта из закона полномочия по именованию главы РЖД перейдут к правительству РФ, которое является акционером компании и утверждает ее устав.
"После вступления законопроекта в силу предполагается издание постановления правительства РФ о внесении изменений в устав ОАО "РЖД", согласно которым единоличный исполнительный орган ОАО "РЖД" будет именоваться "генеральный директор - председатель правления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее стало известно, что президент ОАО РЖД" Олег Белозеров попросил правительство изменить его должность на генерального директора. ОАО "РЖД" образовано в 2003 г. на базе Министерства путей сообщения (МПС). Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента.