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Госдума приняла во 2-м чтении проект об изменении должности президента РЖД на гендиректора

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

"После вступления законопроекта в силу предполагается издание постановления правительства РФ о внесении изменений в устав ОАО "РЖД"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переименовании должности главы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) из президента в генерального директора. Документ исключает из закона об особенностях управления железнодорожным транспортом наименование единоличного исполнительного органа ОАО "РЖД".

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Минэкономразвития опубликовало проект постановления о переименовании должности главы РЖД

Законопроект направлен на приведение наименования главы РЖД в соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной практикой, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Сейчас в законодательстве установлено, что единоличным исполнительным органом РЖД является президент компании. После исключения этого пункта из закона полномочия по именованию главы РЖД перейдут к правительству РФ, которое является акционером компании и утверждает ее устав.

"После вступления законопроекта в силу предполагается издание постановления правительства РФ о внесении изменений в устав ОАО "РЖД", согласно которым единоличный исполнительный орган ОАО "РЖД" будет именоваться "генеральный директор - председатель правления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее стало известно, что президент ОАО РЖД" Олег Белозеров попросил правительство изменить его должность на генерального директора. ОАО "РЖД" образовано в 2003 г. на базе Министерства путей сообщения (МПС). Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента.

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