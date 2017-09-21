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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" планирует выйти на самоокупаемость через три года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" один из акционеров перевозчика и совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.
"Надеемся, что выйдем на окупаемость через три года. У нас есть хороший пример - лоукостер "Победа", который показал нам всем, как можно выйти на окупаемость через два года", - сказал Ванцев.
Он отметил, что цели бороться с "Победой" авиаперевозчик не имеет, так как не является лоукостером.
Перейти к самоокупаемости планируется за счет предоставления пассажирам услуги прямых перелетов между южными городами РФ, а не через Москву. "Захотелось создать проект, который связал бы между собой все южные города: Ростов, Краснодар, Сочи и Астрахань, таким образом, чтобы не было необходимости лететь через Москву, как это происходит сегодня", - сказал Ванцев.
В четверг авиакомпания "Азимут" совершила свой первый регулярный рейс из Ростова-на-Дону в московский аэропорт Внуково. Как сообщается на сайте авиакомпании, на данный момент открыты рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Омск. В течение двух ближайших месяцев также планируется открыть полеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, Самару и Новосибирск, а также из Краснодара в Санкт-Петербург.