"Ведомости": одной из причин проблем "ВИМ-Авиа" могло быть плохое использование флота

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Причиной коллапса авиакомпании "ВИМ-Авиа" среди прочего могло быть и неэффективное использование самолетов, пишет газета "Ведомости".

По данным Росавиации, в парке "ВИМ-Авиа" 29 самолетов. Среди них: 17 широкофюзеляжных (Boeing 777, Boeing 767 и Airbus 330) и 12 узкофюзеляжных (Airbus 319, Boeing 757 и Boeing 737). По данным flightradar24, девять самолетов, в том числе четыре Boeing 777 (самые вместительные и дорогостоящие в парке "ВИМ-авиа", отмечается в публикации), вообще не летали как минимум с 21 сентября. По мнению топ-менеджеров двух авиакомпаний, это говорит о серьезных проблемах авиакомпании и могло подтолкнуть ее к разорению.

Согласно данным публикации, летающие самолеты использовалась плохо.

Три Boeing 777 компании выполняли недостаточное количество полетов в течение 4-7 дней, замечает газета. Хороший показатель для импортного самолета - 400 часов в месяц (13 в сутки), а для широкофюзеляжного в летний сезон - даже 450 (15 в сутки), заметил топ-менеджер чартерной авиакомпании. У этих судов "ВИМ-авиа" в последние дни получалось в лучшем случае 5-6 часов в сутки.

Всего 10 самолетов парка выполняли от 3 до 5 рейсов в сутки. Плохое техническое состояние самолетов - одна из причин не эффективного использования парка, сказали газете менеджеры двух аэропортов.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Ранее ТАСС сообщал, что "Аэрофлот" профинансирует перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" на 1,8 млрд рублей. Также ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.