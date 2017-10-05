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Андросов не интересуется "ВИМ-Авиа", изучает инвестиции в сервисы для авиакомпаний

Экономика и бизнес Транспорт
5 октября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Управляющий директор инвестфонда Altera Capital в июне 2017 года покинул совет директоров "Аэрофлота" для создания самостоятельного направления инвестиций в авиацию

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Управляющий директор инвестиционного фонда Altera Capital Кирилл Андросов, с 2011 до июня 2017 года занимавший должность председателя совета директоров "Аэрофлота", намерен инвестировать в авиацию, но не интересуется активами "ВИМ-Авиа". Об этом он заявил журналистам в кулуарах бизнес-форума "Атланты".

"Меня не интересуют активы "ВИМ-Авиа". Я смотрю на авиацию, но не на "ВИМ-Авиа", - сказал Андросов, который в июне текущего года покинул совет директоров "Аэрофлота" для создания самостоятельного направления инвестиций в авиацию через свой инвестфонд.

По его словам, интерес для инвестиций представляют компании, которые занимаются сервисом для авиакомпаний, причем как IT, так и техническим сервисом. "Больше мне нравится все, что касается IT-приложений, которые оптимизируют деятельность авиационных компаний. На это я сейчас смотрю больше, хотя на прочие сервисы тоже смотрю", - отметил Андросов, не исключив возможность привлечения партнеров.

Комментируя возможный объем инвестиций, он сказал: "В направлении IT-приложений он вряд ли будет превышать $3-5 млн, в отношении сервисных компаний - можно говорить о большей цифре".

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