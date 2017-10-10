Объем перевозок "Трансконтейнера" на линии Китай - Россия за 8 месяцев вырос на 58%

ШАНХАЙ, 10 октября. /ТАСС/. Объем экспортных, импортных и транзитных перевозок "Трансконтейнера" на линии Китай - Россия за восемь месяцев 2017 года увеличился на 58% и составил 550 тыс. контейнеров. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Петр Баскаков, принявший участие в церемонии открытия дочернего общества "Трансконтейнера" в Шанхае TransContainer Freight Forwarding (Shanghai).

"Сейчас экспорт, импорт и транзит (на китайском направлении - прим. ТАСС) за восемь месяцев (2017 года - прим. ТАСС) составил 550 тыс. контейнеров. Это с ростом на 58%. Это примерно около 50% всего нашего объема, если добавить внутренние перевозки по территории России", - сказал он.

По словам Петра Баскакова, наблюдается значительное увеличение данного сегмента рынка. "Мы ожидаем, что в следующем году, если не будет какой-то более сложной экономической ситуации, рост этих объемов может составить от 20 до 25%. Это именно импорт, экспорт и транзит по маршруту Китай - Россия", - подчеркнул генеральный директор компании.

На состоявшейся во вторник в Шанхае церемонии официального открытия и презентации компании TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) был также подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между "Трансконтейнером", китайским портом в городе Далянь и компанией COSCO Shipping.

"Трансконтейнер" располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и более 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.