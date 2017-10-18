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Левитин: решение об индексации тарифов системы "Платон" на 2018 год пока не принято

Экономика и бизнес Транспорт
18 октября, 12:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, октября. /ТАСС

Проект бюджета предусматривает поступления от системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в 2018 году с учетом индексации тарифа с 1 июля до 2,15 руб. за километр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Власти пока не приняли решение по индексации тарифов системы "Платон" на 2018 год, сообщил в среду журналистам помощник президента Игорь Левитин, который с рабочей поездкой находится в Свердловской области.

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"Нет, есть только предложение (об индексации). Пока мы еще не приняли. Какой тариф, я не могу вам сказать", - сказал Левитин, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по индексации тарифов "Платона" на следующий год.

Ранее сообщалось, что проект бюджета предусматривает поступления от системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в 2018 году с учетом индексации тарифа с 1 июля до 2,15 руб. за километр. Общий объем поступлений от системы "Платон", таким образом, должен составить порядка 23 млрд рублей в 2018 году.

В 2019 году запланировано поступлений в бюджет от системы "Платон" в размере 25 млрд рублей и около 26 млрд рублей в 2020 году, с учетом индексации тарифа "Платона" с 1 июля 2019 года до 2,24 руб. за километр.

В начале сентября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что тариф в системе "Платон" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году. Говоря о скидках для отдельных категорий перевозчиков, Соколов отметил, что Минтранс такие предложения готовит, но говорить о них преждевременно, так как пока тариф не увеличился. Однако к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

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