"Аэрофлот" возместил четверть потраченных на перевозку пассажиров "Трансаэро" средств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" возместил чуть более четверти средств, затраченных на перевозку пассажиров авиакомпании "Трансаэро", которая прекратила работу из-за финансовых трудностей осенью 2015 года, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. "Аэрофлот" возмещает средства за счет использования допусков на международные полеты, которые ранее использовались "Трансаэро".

"Вы знаете, мы не отработали те 17 млрд, которые мы потратили на "Трансаэро", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли "Аэрофлот" продлевать допуски на международные маршруты "Трансаэро". - Мы не видим пока оснований [не продлевать допуски на маршруты "Трансаэро"]. Мы сразу предполагали, что это (продление допусков - прим. ТАСС) будет около 5-7 лет".

Он добавил, что на данный момент "Аэрофлот" за счет маршрутов компенсировал около 4,5 млрд рублей.

После аннулирования сертификата эксплуатанта "Трансаэро" в октябре 2015 года автоматически высвободилось 156 допусков на выполнение международных рейсов (их распределяет между авиакомпаниями межведомственная комиссия при Минтрансе РФ), которые ранее использовала эта авиакомпания. 56 наиболее коммерчески привлекательных перешли группе "Аэрофлот" - как компенсация за перевозку пассажиров "Трансаэро".

В конце марте прошлого года межведомственная комиссия при Минтрансе РФ продлила до марта 2018 года "Аэрофлоту" и его дочерней авиакомпании "Россия" допуски на 32 из 34 запрошенных международных маршрутов "Трансаэро". В декабре 2017 года Росавиация опубликовала материалы, согласно которым Минтранс может продлить "Аэрофлоту" и "России" 17 из 32 допусков международных маршрутов "Трансаэро".

В частности, допуски могут быть продлены на рейсы из Москвы в Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Зальцбург, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Прагу, Пхукет, Римини, Алматы, Актау, Аликанте, Актобе, Астану, а также из Санкт-Петербурга в Милан и Рим.

"Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов в 250 млрд рублей. В результате этого у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта. В сентябре 2017 года компания признана банкротом.