"Аэрофлот" может начать полеты в Египет в конце февраля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может начать полеты из Москвы в Каир в конце февраля, сообщил журналистам генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Мы сейчас прорабатываем, надеемся подписать, протокол о безопасности. Наши службы безопасности работают во взаимодействии с каирскими службами. Реально мы можем взлететь в конце февраля, если все будет подписано по безопасности", - сказал он, отметив, что протокол будет подписывать специальная рабочая группа.

Египетские власти объявили о готовности принимать самолеты с 3 февраля, но продажа билетов на рейсы "Аэрофлота" может быть открыта только после подписания протокола, заявил Савельев, не назвав ожидаемого количества рейсов в неделю. "Мы должны быть уверены, что безопасность в Каире на высоком уровне", - добавил глава "Аэрофлота".

Ранее египетское агентство MENA сообщало, что первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Каир запланирован на 3 февраля.

Национальный перевозчик EgyptAir ранее сообщал ТАСС, что планирует выполнять еженедельно три рейса в российскую столицу. Компания подала заявки на слоты в аэропорту Домодедово на вторник, четверг и воскресенье.

Возможные сроки возобновления полетов

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться в середине февраля.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.