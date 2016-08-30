Апелляционный суд признал законным штраф UTair за участие в 19 иностранных фирмах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал законным решение налоговой инспекции о штрафе авиакомпании UTair за участие в 19 иностранных организациях. Об этом говорится в материалах суда.

"Авиакомпания предоставила в налоговую инспекцию уведомление об участии в 19 иностранных организациях. В связи с этим налоговый орган составил акт о налоговых правонарушениях, которым привлек к ответственности авиакомпанию по пункту 2 статьи 129.6 НК РФ "Неправомерное непредставление уведомления об участии в иностранных организациях" в виде штрафа в размере 475 тыс. руб. с учетом смягчения наказания в два раза (штраф за участие в 1 иностранном лице - 50 тыс. рублей)", - сказано в документах суда.

Решением ФНС России, по данным суда, данное решение инспекции было отменено в части штрафа в размере 237,5 тыс. руб. в связи с применением смягчающих обстоятельств и уменьшением оставшейся суммы штрафа вдвое, в остальной части решение оставлено без изменения.

Авиакомпания UTair пока отказалась от комментариев. По данным СМИ, данное дело стало первым в российской практике применения нового "антиофшорного" закона. Согласно закону, подписанному президентом РФ в конце ноября 2014 года, российские налоговые резиденты теперь будут обязаны декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой иностранной компании. Контролирующим признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в иностранной организации составит в 2015 году более 50%, с 2016 года - 25%.