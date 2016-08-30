СК возбудил уголовное дело из-за ЧП с ребенком в аквапарке Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа./ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП с ребенком, которое произошло в аквапарке "Лимпопо" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

"В Екатеринбурге следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" по факту инцидента, произошедшего в аквапарке", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что происшествие случилось вечером 28 августа. 10-летняя девочка, находясь на водных аттракционах, захлебнулась водой. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В 2015 году было возбуждено дело из-за другого несчастного случая, когда 28 мая третьеклассник захлебнулся водой во время отдыха,из комы он вышел 1 июня.

Аквапарк "Лимпопо" был открыт в Екатеринбурге в 2005 году. Он стал первым и пока единственным подобным заведением в городе.