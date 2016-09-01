Свердловский детский омбудсмен выехал с проверкой в спецучилище, откуда сбежали подростки

Концерты памяти Владимира Высоцкого возродят в ЕкатеринбургеНовости Урала 1 сентября, 13:46
Депутат Гутенев предложил включить экзамен по физике в перечень обязательных в школеОбщество 1 сентября, 13:40
В спин-оффе "Звездных войн" появится "черный R2-D2"Культура 1 сентября, 13:36
Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CASСпорт 1 сентября, 13:27
Омский суд взыскал в пользу местной жительницы 700 тыс. рублей за ДТП с участием танкаСибирь 1 сентября, 13:25
Британский актер Джим Бродбент сыграет в седьмом сезоне "Игры престолов"Культура 1 сентября, 13:18
Кехман подал жалобу на отказ суда отстранить от обязанностей управляющего группы JFCЭкономика и бизнес 1 сентября, 13:11
Кубанских детей в казачьих классах научат строевой подготовке и езде на лошадяхОбщество 1 сентября, 12:55
Космонавт Рыжиков поздравил с Байконура школьников ХМАО с началом учебного годаНовости Урала 1 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав детей Свердловской области Игорь Мороков выехал с проверкой в Рефтинского специальное училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением, откуда вечером 31 августа массово сбежали подростки. Об этом ТАСС сообщил сам Мороков.
"Я выехал с проверкой в спецучилище. Хочу понять, что подтолкнуло детей к побегу, нарушались ли их права и какова обстановка в образовательном учреждении", - сказал правозащитник.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе свердловской полиции, подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинули территорию спецшколы.
По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, основная часть воспитанников возвращены. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время в училище возвращен 41 воспитанник. Следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту массового самовольного ухода воспитанников из Рефтинского училища. По предварительным данным, побег произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядками, установленными в учреждении.