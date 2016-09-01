Свердловский детский омбудсмен выехал с проверкой в спецучилище, откуда сбежали подростки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав детей Свердловской области Игорь Мороков выехал с проверкой в Рефтинского специальное училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением, откуда вечером 31 августа массово сбежали подростки. Об этом ТАСС сообщил сам Мороков.

"Я выехал с проверкой в спецучилище. Хочу понять, что подтолкнуло детей к побегу, нарушались ли их права и какова обстановка в образовательном учреждении", - сказал правозащитник.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе свердловской полиции, подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинули территорию спецшколы.

По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, основная часть воспитанников возвращены. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время в училище возвращен 41 воспитанник. Следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту массового самовольного ухода воспитанников из Рефтинского училища. По предварительным данным, побег произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядками, установленными в учреждении.