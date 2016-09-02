Юридический форум стран БРИКС впервые пройдет в Екатеринбурге в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Юридический форум стран БРИКС впервые пройдет в России, площадкой для международного мероприятия станет Екатеринбург. Форум посетят ведущие эксперты из Бразилии, Индии, Китая, Южно- Африканской Республики и России, а также представители международных организаций: ООН, ШОС, АТЭС и других, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Форум является дискуссионной площадкой высшего уровня и проводится для продвижения коммуникации и кооперации среди представителей власти, практиков и предпринимателей. Также он предназначен для усиления взаимопонимания и общения среди юридической общественности и оказания правовой поддержки политическому, экономическому и культурному развитию стран БРИКС", - цитирует департамент председателя "Ассоциации юристов России" Павла Крашенинникова.

Мероприятие состоится при поддержке главы региона Евгения Куйвашева, общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" и Уральского государственного юридического университета.

Форум пройдет уже в четвертый раз. Темой первого мероприятия, которое прошло в декабре 2014 в столице Бразилии, была правовая кооперация: новое начало и новый взгляд. Второй юридический форум стран БРИКС прошел в октябре 2015 года в Шанхае и был посвящен теме верховенства права на национальном уровне и международного верховенства права с точки зрения развивающихся стран. Именно на втором форуме было одобрено создание в Екатеринбурге Института права БРИКС - исследовательского и образовательного центра, призванного координировать научное сотрудничество государств БРИКС в области права.

Третий юридический форум БРИКС пройдет в 2016 году в Индии.