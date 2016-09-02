Документы о сдаче нового реактора Белоярской АЭС планируют подготовить в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" планирует в сентябре подготовить документы, разрешающие промышленную эксплуатацию нового реактора на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС (город Заречный, Свердловская область). Об этом говорится в сообщении концерна.

"Для сдачи энергоблока в промышленную эксплуатацию осталось выполнить несколько мероприятий. Комиссия регулирующего органа - Ростехнадзора проведет итоговую проверку энергоблока на соответствие проекту, будет выдано заключение о соответствии проекту вводимого объекта. По получении этого документа будет оформлено решение госкорпорации "Росатом", разрешающее сдачу энергоблока в промышленную эксплуатацию. Все эти процедуры планируется выполнить в течение сентября 2016 года", - говорится в сообщении.

Энергоблок номер 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, который должен стать прототипом более мощных коммерческих реакторов такого типа, 31 августа успешно завершил 15-суточное комплексное опробование на 100% мощности. "Тем самым энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальном уровне мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений. Это был последний этап испытаний оборудования энергоблока", - отметили в "Росэнергоатоме".

Первые киловатт-часы четвертый энергоблок Белоярской АЭС выработал в декабре 2015 года. К настоящему времени с начала текущего года выработка электроэнергии на энергоблоке составила более 1,58 млрд кВтч. Планируется, что в течение 2016 года он выработает 3,5 млрд кВтч электроэнергии.

Прототип "реактора будущего"

БН-800 относится к реакторам замкнутого цикла, эксплуатация которого позволит минимизировать радиоактивные отходы и расширить топливную базу атомной энергетики. Новый энергоблок был запущен 10 декабря 2015 года на минимальном уровне мощности - 235 МВт. Стоимость строительства БН-800, который должен стать крупнейшим реактором на быстрых нейтронах в мире, оценивается в 145,649 млрд рублей.

По мнению специалистов, энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах имеют большие преимущества для развития атомной энергетики. С их помощью можно существенно расширить топливную базу атомной энергетики и уменьшить объемы радиоактивных отходов за счет реализации замкнутого ядерного топливного цикла.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова расположена в Свердловской области вблизи города-спутника Заречный. Станция введена в работу в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600.