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Один человек пострадал при обрушении перекрытия недостроенного дома в Свердловской области

Новости Урала
5 сентября, 16:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
По факту ЧП организована проверка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Перекрытие недостроенной многоэтажки обрушилось в свердловском городе Сысерть. В результате происшествия серьезно пострадал один рабочий, сообщили ТАСС в прокуратуре Свердловской области.

"Около 13:40 мск в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении перекрытий строящегося жилого дома во время демонтажа, в результате чего под завалами оказался один рабочий. Он доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами для оказания медицинской помощи", - уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что по факту ЧП организована проверка. "Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, регулирующего проведение работ при демонтаже зданий, законодательства об охране труда, а также была ли соблюдена техника безопасности при проведении работ", - добавили в прокуратуре.

На станции скорой помощи Сысерти ТАСС подтвердили, что при обрушении пострадал один человек, других пострадавших или погибших нет.

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