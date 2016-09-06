Бобры спустя два года вновь подтопили дорогу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Бобры подтопили дорогу в Свердловской области, соорудив плотину в водопропускной трубе. От активности животных пострадали жители поселка Азиатский Кушвинского городского округа, которые на несколько дней оказались отрезанными от транспортного сообщения. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил ведущий специалист управления поселками Кушвинского городского округа Константин Анашкин. Два года назад бобров обвинили в подтоплении дороги в районе поселка Таватуй.

"В первых числах сентября дорога из Кушвы в поселок Азиатский оказалась подтопленной. Под дорогой забились две бетонные трубы, через которые бежит небольшой ручеек. По словам местных охотников, бобры соорудили в трубах плотину, что и стало причиной подтопления дорожного полотна. Сейчас последствия активности животных устранены, дорожное сообщение восстановлено", - сказал Анашкин.

Вечером 27 мая 2014 года в районе поселка Таватуй в направлении города Нижний Тагил размыло дорожную полосу. Собственник дороги обвинил в этом бобров, устроивших плотину рядом с трассой. Сооружение не выдержало массу воды, плотину прорвало, что и привело к размыву дороги, образовалась яма глубиной 4 метра. Однако позже ГИБДД оправдало животных, сообщив, что водопропускную трубу под дорогой установили слишком узкую, диаметром всего 40 см.

Специалисты из областного ГИБДД подчеркнули, что дорожники должны были учитывать, что в ней бобры могут построить плотину. Работники обязаны были ежедневно мониторить ситуацию. В результате руководитель предприятия "Управление дорог", обвинивший бобров в весеннем размыве трассы, был оштрафован на 5 тыс. руб.

Кандидат биологических наук Павел Косинцев пояснил, что весной и осенью у бобров период строительства жилья. По словам ученого, защитить коммуникации от этих животных можно только одним способом - поставить железные решетки на трубы. В последние годы популяция бобров резко увеличилась из-за снижения цены на шкуру этих животных и, соответственно, падения к ним интереса со стороны охотников.