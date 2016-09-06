Прокуратура требует наказать Управление автодорог на Урале за мошенничество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области требует возбудить уголовное дело в отношении Управления автомобильных дорог за мошенничество на сумму почти в 20 млн рублей при выполнении государственных контрактов по обустройству автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки на наличие признаков преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 293 УК РФ (халатность) в действиях Управления автомобильных дорог Свердловской области. Надзорный орган добивается возбуждения уголовного дела по факту неправомерного расходования средств областного бюджета в размере свыше 19,8 млн рублей при выполнении государственных контрактов по обустройству автодорог", - сказали в пресс-службе.

По данным свердловской прокуратуры, между Управлением автомобильных дорог и Комплексным техническим центром "Металлоконструкция-Урал" в 2011-2013 годы было заключены 5 государственных контрактов на установку барьерного ограждения на автомобильных дорогах регионального значения на территории Свердловской области. Локальными сметами предусмотрена установка барьерного ограждения исключительно методом бурения грунта с использованием бурильно-крановых машин с дальнейшим бетонированием.

"Согласно указанным актам, работы проводились с использованием бурильно-крановых машин с дальнейшим бетонированием. Акты подписаны заместителем начальника управления и специалистами учреждения без замечаний и разногласий. В ходе проводимой проверки с привлечением специалистов осуществлен визуальный осмотр выполненных работ. Установлено, что работы методом бурения грунта с использованием бурильно-крановых машин с дальнейшим бетонированием не выполнялись. Фактически работы по устройству барьерных ограждений выполнены методом забивки стоек с использованием копровой (сваебойной) установки", - сказали в пресс-службе, добавив, что на некоторых участках дорог барьерные ограждения отсутствуют вовсе.

"Таким образом, по указанным государственным контрактам, заключенным Управлением в 2011-2013 годах с "КТЦ "Металлоконструкция-Урал", выявлено неправомерное расходование средств областного бюджета в сумме свыше 19,8 млн рублей Кроме того, прокуратура начальнику ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных работ" внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений и привлечения к строгой ответственности виновных должностных лиц", - сказали в пресс-службе.

Ситуация на дорогах Среднего Урала

Ранее ТАСС сообщал, что Свердловская область получит почти 3 млрд рублей из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства. Средства были получены после достигнутых договоренностей между губернатором Евгением Куйвашевым и председателем правления ГК "Росавтодор" Сергеем Кельбахом. Согласно распоряжению правительства РФ, на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства Свердловская область получила более 2,2 млрд рублей. Еще 757,7 млн рублей из федеральной казны Средний Урал получил на приведение в нормативное состояние, а также увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог.

На данный момент, согласно данным Уральского управления государственного автодорожного надзора, ситуация на многих трассах в Свердловской области неудовлетворительная. По данным контролирующего органа, одна из причин - несоблюдение Уралуправтодором, который обслуживает трассы федерального значения на территории Уральского федерального округа и Пермского края, технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог". За первый квартал было 2016 года уральское управление "Автонадзора" провело 4 проверки. Специалисты обследовали 505 км федеральных дорог из 615 км, находящихся в Свердловской области, в каждой из четырех проверок было выявлено 157 нарушений.

Проводила свою проверку по качеству дорог и прокуратура Екатеринбурга. В этом году дорожное полотно во многих районах города "уплыло" вместе с талой водой. Кроме того, Екатеринбург, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, в этом году впервые в буквальном смысле утонул в грязи. Жители города считают его одним из самых грязных, а пользователи соцсетей и блогеры придумали ему название "Грязьбург".

Власти обратились за помощью к ученым

Администрация Екатеринбурга решила бороться с грязью на дорогах, привлекая ученых. Городские власти заказали специалистам Уральского федерального университета исследование природы грязи. Об этом ранее ТАСС рассказал заведующий лабораторией комплексных исследований и экспертной оценки органических материалов Центра коллективного использования УрФУ Олег Ельцов.

Глобальная цель - сделать город чище, один из этапов - определить, из чего эта грязь, потом определить пути, как уменьшить ее содержание и так далее, отметил он.

Сообщалось, что будет анализироваться и сравниваться состав грязи, например, песок, соль, цемент, компоненты асфальта, резины, кирпич, почва. По итогам исследования лаборатория выдаст рекомендации по защите окружающей среды. Если станет известно, откуда берется грязь, можно будет продумать пути, как уменьшить ее количество, отмечал Ельцов. Ранее лаборатория УрФУ таких исследований не проводила.