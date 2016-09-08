Причиной заболевания почти 70 учеников одной из екатеринбургских школ стал норовирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Причиной заболевания 59 из 68 учеников школы номер 184 Екатеринбурга стал норовирус второго типа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

"Удалось осмотреть 59 из 68 учеников, остальные по указанному месту жительства не проживают. У 18 осмотренных детей были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, причиной которой стал норовирус второго типа. 17 учеников остались на домашнем лечении, одна девочка была госпитализирована с жалобами на многократную рвоту. Состояние заболевших удовлетворительное", - уточнили в горздраве.

Там также отметили, что норовирус был обнаружен и у двух работников пищеблока школы.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, признаки заболевания были выявлены у 68 учеников екатеринбургской школы. Прокуратура Верх- Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту массового заболевания детей. В ведомстве отметили, что школа временно приостановила образовательную деятельность до установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, особенно столовой.

По факту заболевания детей организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ухудшения состояния детей, а также то, не связано ли их заболевание с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками школы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе областного Управления СК РФ.