Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания детей в школе Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Признаки заболевания выявлены у 68 учащихся общеобразовательной "Новой школы" № 184 в Екатеринбурге, где из-за болезни детей приостановлен образовательный процесс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По предварительным данным, признаки заболевания выявлены у 68 детей, дети жалуются на тошноту, боли в животе. Пока непонятно, это признаки вирусной или кишечной инфекции. Точный диагноз будет установлен в ходе лабораторных исследований", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что никто из учащихся не обращался в медучреждения Екатеринбурга.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту массового заболевания детей в городской общеобразовательной "Новой школе" № 184. В прокуратуре отметили, что школа временно приостановила образовательную деятельность до установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, особенно столовой.

"В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой", - пояснили в пресс-службе прокуратуры. "С привлечением специалистов Роспотребнадзора в образовательной организации будут отобраны пробы продуктов питания, смывы с оборудования пищеблока, проведены исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили там.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области, по факту заболевания детей организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ухудшения состояния детей, а также то, не связано ли их заболевание с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками школы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.