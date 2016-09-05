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Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернате

Новости Урала
5 сентября, 11:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
В больнице находятся 22 ребенка
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© Андрей Курьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) проводит проверку по факту массового отравления воспитанников школы-интерната города Ханты-Мансийск, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По факту массового отравления детей в школе-интернате Ханты-Мансийска по распоряжению прокурора ХМАО проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения и предприятия, оказывающего услуги питания. Работа столовой на данный момент приостановлена", - сказали в пресс-службе.

По данным департамента образования округа, дети почувствовали себя плохо в субботу, 3 сентября, после чего для установления причин заболевания и инфекции были вызваны работники лицея и медики. По данным прокуратуры, 4 сентября пострадавшие были доставлены в больницу.

"Сейчас в учебном учреждении введен карантин, чтобы избежать распространения инфекции. Здоровые дети находятся в общежитии на дистанционном обучении, питание им доставляют в закрытых контейнерах из другой школы. В больнице находятся 22 ребенка, все они в удовлетворительном состоянии. Сейчас мы ждем информацию о точных причинах заболевания от медиков и управления Роспотребнадзора", - пояснила ТАСС директор департамента образования ХМАО Любовь Ковешникова.

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