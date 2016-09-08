Более 50 школьников в Екатеринбурге госпитализированы с признаками отравления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 50 учеников школы номер 87 Екатеринбурга были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по факту возможного массового заболевания детей в средней общеобразовательной школы номер 87. Установлено, что семи ученикам школы поставлен предварительный диагноз - кишечная инфекция неясной этимологии. По данным территориального подразделения Роспотребнадзора, всего на недомогание пожаловались 56 учеников, в настоящее время их обследуют специалисты медицинских учреждений города", - сказали там.

В пресс-службе подчеркнули, что точное количество детей, у которых проявились признаки заболевания, устанавливаются. "В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно- эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой", - добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что признаки заболевания также были выявлены у 68 учеников школы номер 184 Екатеринбурга, у 18 осмотренных детей были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, причиной которой стал норовирус второго типа. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту массового заболевания детей. В ведомстве отметили, что школа временно приостановила образовательную деятельность до установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, особенно столовой. Также организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ухудшения состояния детей, а также то, не связано ли их заболевание с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками школы.