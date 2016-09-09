Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные Ан-124 "Руслан" перебрасывают технику с Урала в Киргизию

Новости Урала
9 сентября, 8:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Мобильные пункты управления, автоматизированные системы и техника связи будут задействованы в международных учениях "Мирная миссия-2016"
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:29'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:29'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
AU .mp3 (1.37 MB) Аудио дорожка
© Пресс-служба ЦВО/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Тяжелые транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" перебрасывают в Киргизскую Республику технику Центрального военного округа (ЦВО) для участия в международных учениях "Мирная миссия-2016". Об этом сообщил помощник командующего войсками округа Ярослав Рощупкин.

"Ан-124-100 перебрасывают с авиабазы Кольцово в Киргизию мобильные пункты управления, автоматизированные системы и технику связи. Подразделения будут задействованы в совместном антитеррористическом командно-штабном учении с подразделениями вооруженных сил государств ШОС "Мирная миссия-2016", которое стартует на следующей неделе в горном учебном центре "Эдельвейс", - сказал он.

По его словам, российский контингент на международных учениях впервые будут представлять военнослужащие недавно сформированной 55-й отдельной горной бригады ЦВО, которые прошли боевое слаживание на Юргинском полигоне в Кемеровской области.

Ранее президент украинского госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба заявил, что Украина намерена добиваться запрета на международные полеты самолетов марки "Ан", которые используются в России, если российская сторона откажется от сервисного обслуживания летательных аппаратов на киевском госпредприятии. Украинский госконцерн также озвучивал, что объявит небезопасными международные полеты самолетов Ан-124-100 "Руслан". "Переброска техники прошла в штатном режиме", - добавил Рощупкин.

Военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" предназначен для доставки войск со штатной боевой техникой и вооружением на удаленные театры военных действий. Грузоподъемность самолета превышает 120 т, перегоночная дальность полета с максимальным грузом - более 5 тыс. км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама