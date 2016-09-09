Военные Ан-124 "Руслан" перебрасывают технику с Урала в Киргизию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Тяжелые транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" перебрасывают в Киргизскую Республику технику Центрального военного округа (ЦВО) для участия в международных учениях "Мирная миссия-2016". Об этом сообщил помощник командующего войсками округа Ярослав Рощупкин.

"Ан-124-100 перебрасывают с авиабазы Кольцово в Киргизию мобильные пункты управления, автоматизированные системы и технику связи. Подразделения будут задействованы в совместном антитеррористическом командно-штабном учении с подразделениями вооруженных сил государств ШОС "Мирная миссия-2016", которое стартует на следующей неделе в горном учебном центре "Эдельвейс", - сказал он.

По его словам, российский контингент на международных учениях впервые будут представлять военнослужащие недавно сформированной 55-й отдельной горной бригады ЦВО, которые прошли боевое слаживание на Юргинском полигоне в Кемеровской области.

Ранее президент украинского госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба заявил, что Украина намерена добиваться запрета на международные полеты самолетов марки "Ан", которые используются в России, если российская сторона откажется от сервисного обслуживания летательных аппаратов на киевском госпредприятии. Украинский госконцерн также озвучивал, что объявит небезопасными международные полеты самолетов Ан-124-100 "Руслан". "Переброска техники прошла в штатном режиме", - добавил Рощупкин.

Военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" предназначен для доставки войск со штатной боевой техникой и вооружением на удаленные театры военных действий. Грузоподъемность самолета превышает 120 т, перегоночная дальность полета с максимальным грузом - более 5 тыс. км.