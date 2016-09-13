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Ученые создадут 3D-модели "северных пустынь" на Ямале

Новости Урала
13 сентября, 9:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Для этого они изучили микрорельеф территории с помощью беспилотника
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© Правительство ЯНАО/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Российские ученые создадут 3D-модели песчаных участков в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Для этого они изучили микрорельеф территории с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе правительства округа.

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"Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института криосферы Земли СО РАН обрабатывают результаты полевых исследований, проведенных в районе города Надым. Они продолжили изучение интересных природных феноменов - песчаных "раздувов". С помощью беспилотного летательного аппарата - гексакоптера, оснащенного фотокамерой с высоким разрешением, они начали изучение микрорельефа территории, что позволит получить 3D-модели и ортопланы значительных участков поверхности", - сказали там.

Исследование было поддержано совместным грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и окружного правительства. "Проведены исследования с описанием разрезом почвенного покрова и отложений, позволяющие в дальнейшем выявить особенности строения и условия формирования почв. А изучение экосистемы открытого песчаного участка выявило различные виды живых организмов, приспособившихся на протяжении последних тысячелетий к суровым условиям "северных пустынь", к примеру, значительную численность жуков семейства жужелиц с ярко выраженным ночным пиком активности", - добавили в пресс- службе.

Новый международный стационар

По словам директора НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ, заслуженного эколога РФ Андрея Соромотина, для проведения комплексных исследований практически на одном из "песчаных раздувов" будет построен Надымский учебно-научный стационар.

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В летний полевой сезон туда уже было доставлено два жилых модуля, в будущем стационар предполагается укомплектовать более 10 мобильными зданиями - жилыми и офисными вагончиками, аудиториями, лабораториями, столовой и сауной.

"Полноценные работы на стационаре планируют начать уже в 2017 году. Стационар будет иметь статус международного. Уже есть заявки на проведение исследований и организации летних международных экспедиций и студенческих эколого-географических студенческих школ из Германии и Мексики", - приводит пресс-служба слова ученого.

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