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Жалобу на арест участника стрельбы в Екатеринбурге рассмотрят 15 сентября

Новости Урала
14 сентября, 10:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Дмитрий Пестриков и еще двое фигурантов дела были арестованы на два месяца, им предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Суд рассмотрит жалобу на арест одного из ключевых фигурантов стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге Дмитрия Пестрикова 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Завтра, 15 сентября, состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Пестрикова", - сказали там.

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Как ранее сообщал ТАСС, инцидент произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца трех фигурантов дела: Дмитрия Пестрикова, Янека Князева и Руслана Оглы, им было предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках". Также, по данным следствия, собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие в отношении сообщников, приехавших на нескольких автомашинах, предварительно усматриваются признаки превышения пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ).

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