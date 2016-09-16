Полиция возбудила дело на коллекторов, звонивших в челябинскую гимназию

"Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых бондов на 5 млрд руб.Транспорт 16 сентября, 11:57
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено челябинской полицией по факту вымогательства в отношении коллекторов, которые в течение сентября регулярно звонили с угрозами и оскорблениями в челябинскую гимназию №26. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
"Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в прокуратуру Челябинской области с жалобой на противоправные действия коллекторов микрофинансовой организации. По этому обращению незамедлительно проведена проверка, которая показала, что неустановленные лица в течение сентября 2016 года звонили на рабочие телефоны гимназии, высказывали в адрес одного из педагогов оскорбления, а также угрозы физической расправы и требовали передачи денег в счет погашения задолженности перед микрофинансовой организацией. По поручению прокуратуры была организована процессуальная проверка, по результатам которой в отделе полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)", - пояснили в пресс-службе.
Ранее ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщал, что в ОНФ обратилась преподаватель химии, от имени которой ее бывший муж взял кредит через интернет. По словам женщины, из-за образовавшейся задолженности коллекторы оказывают на нее и школу психологическое давление. Она отмечает, что коллекторы звонят в кабинет директора, угрожают учителям и сотрудникам образовательного учреждения. Каждый день поступает около 50 звонков, но телефон отключить нельзя, так как это приостановит работу учреждения.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.