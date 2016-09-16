Полиция возбудила дело на коллекторов, звонивших в челябинскую гимназию

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено челябинской полицией по факту вымогательства в отношении коллекторов, которые в течение сентября регулярно звонили с угрозами и оскорблениями в челябинскую гимназию №26. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в прокуратуру Челябинской области с жалобой на противоправные действия коллекторов микрофинансовой организации. По этому обращению незамедлительно проведена проверка, которая показала, что неустановленные лица в течение сентября 2016 года звонили на рабочие телефоны гимназии, высказывали в адрес одного из педагогов оскорбления, а также угрозы физической расправы и требовали передачи денег в счет погашения задолженности перед микрофинансовой организацией. По поручению прокуратуры была организована процессуальная проверка, по результатам которой в отделе полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)", - пояснили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщал, что в ОНФ обратилась преподаватель химии, от имени которой ее бывший муж взял кредит через интернет. По словам женщины, из-за образовавшейся задолженности коллекторы оказывают на нее и школу психологическое давление. Она отмечает, что коллекторы звонят в кабинет директора, угрожают учителям и сотрудникам образовательного учреждения. Каждый день поступает около 50 звонков, но телефон отключить нельзя, так как это приостановит работу учреждения.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.