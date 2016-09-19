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Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краской

Новости Урала
19 сентября, 13:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Как ранее сообщал ТАСС, бюст был незаконно установлен 15 сентября
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© Денис Ханьжин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Памятник Иосифу Сталину, который был установлен в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) 15 сентября, второй раз облили красной краской. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал организатор установки, председатель югорского отделения российской общественной организации "Русский дух" Денис Ханьжин.

15 сентября Общество
В Сургуте незаконно установлен памятник Сталину

"Памятник сегодня снова облили красной краской", - сказал он. После первой порчи памятники его удалось отмыть, добавил Ханьжин.

Как ранее сообщал ТАСС, 15 сентября в Сургуте незаконно был установлен бюст Сталина. Он расположился недалеко от места, где должен быть поставлен монумент репрессированным. Как сообщила начальник управления информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая, бюст Сталина был установлен незаконно, комиссия по топонимике согласовала это место для установки памятника репрессированным, на памятник собирают средства.

В 2015 году аналогичная история произошла в Липецке, 8 мая неизвестная женщина ночью облила памятник Сталину розовой краской. Инцидент произошел на второй день после установки бронзового бюста. Факт порчи памятника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через несколько часов бюст Сталина очистили.

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