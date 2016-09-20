СК проверяет факт избиения подростка водителем маршрутки на Урале

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
Верховный суд запретил деятельность секты "Аум синрикё" в РоссииОбщество 20 сентября, 11:49
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Следователи проверяют факт возможного избиения 16-летней девушки водителем маршрутного такси в городе Магнитогорске в Челябинской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.
"В одном из местных СМИ появилась информация о том, что в городе Магнитогорск водитель маршрутного такси вытащил из автомобиля 16-летнюю девочку и несколько раз ударил ее по голове, из-за того, что она долго разговаривала по телефону", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.