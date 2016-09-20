Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет факт избиения подростка водителем маршрутки на Урале

Новости Урала
20 сентября, 10:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС
В одном из местных СМИ появилась информация, что водитель вытащил из автомобиля 16-летнюю девочку и несколько раз ударил ее по голове из-за того, что она долго разговаривала по телефону
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Vincent Yu, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Следователи проверяют факт возможного избиения 16-летней девушки водителем маршрутного такси в городе Магнитогорске в Челябинской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

"В одном из местных СМИ появилась информация о том, что в городе Магнитогорск водитель маршрутного такси вытащил из автомобиля 16-летнюю девочку и несколько раз ударил ее по голове, из-за того, что она долго разговаривала по телефону", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смотрите также

Школьницу с кардиоаппаратом выгнали из автобуса на Урале
Водители автобусов в Томске провели забастовку в час-пик

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
2
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушки
3
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
4
СК назвал приоритетную версию убийства главы украинской организации "Оплот"
5
СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"
6
Ученые Китая и Канады провели эксперименты по квантовой телепортации в городских кварталах
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама