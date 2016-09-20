СК проверяет факт избиения подростка водителем маршрутки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Следователи проверяют факт возможного избиения 16-летней девушки водителем маршрутного такси в городе Магнитогорске в Челябинской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

"В одном из местных СМИ появилась информация о том, что в городе Магнитогорск водитель маршрутного такси вытащил из автомобиля 16-летнюю девочку и несколько раз ударил ее по голове, из-за того, что она долго разговаривала по телефону", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.