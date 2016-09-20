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СК проводит проверку по факту нападения на полицейского во время матча ХК "Автомобилист"

Новости Урала
20 сентября, 16:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, сентября. /ТАСС
По данным местных СМИ, задержанный оказался футбольным арбитром из Санкт-Петербурга, он успел прокусить полицейскому ногу
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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Свердловские следователи проводят проверку по факту нападения на сотрудника полиции, обеспечивавшего 19 сентября правопорядок на домашнем матче хоккейного клуба "Автомобилист" с питерским СКА. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

"По факту нападения на полицейского проводится проверка. Сейчас выясняется, какой вред нанесен сотруднику МВД", - уточнили в пресс-службе.

Согласно опобликованному в интернете видеоролику, мужчина был задержан при попытке попасть в здание культурно-развлекательного комплекса "Уралец", где проходил хоккейный матч. По данным местных СМИ, задержанный оказался футбольным арбитром из Санкт-Петербурга, он успел прокусить полицейскому ногу. Правоохранители не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, отметив, что "материал только поступил" в распоряжение СК.

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