ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области превысила эпидемический порог во всех возрастных группах, за исключением детей до двух лет. Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, с 19 по 25 декабря в регионе зарегистрировано 38 тыс. заболевших.

"В Свердловской области с 19 по 25 декабря 2016 года зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 93,5 на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 11%. Заболеваемость превышает эпидемический порог во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет", - сказали в пресс-службе.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

Там также отметили, что в Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 18,1 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 136 на 10 тыс. населения. "Заболеваемость выше уровня прошлой недели на 16%, выше среднеобластного показателя на 45%, эпидемический порог превышен среди граждан всех возрастов", - добавили в пресс-службе.

Образовательный процесс частично приостановлен в 38 школах и в 76 детских садах, занятия не проводятся в 10 школах, одном интернате и трех детсадах. Против гриппа в Свердловской области привито 1,78 млн человек - 43,9% населения региона, добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на главу федерального Роспотребнадзора Анну Попову сообщал о том, что за счет мощной информационной разъяснительной работы удалось переломить сознание россиян в части мер профилактики гриппа. В частности, люди стали чаще появляться в медицинских масках в общественных местах, в неблагополучную эпидситуацию по гриппу родители не отправляют детей в детские сады, а пенсионеры стараются как можно реже появляться в местах массового скопления людей и пользоваться общественным транспортом. Попова отметила, что осложнения ситуации по гриппу возникает из-за того, что вирус перешел межвидовой барьер. То есть, появились риски появления новых патогенных штаммов вируса гриппа: болезнь, свойственная одному биологическому виду, начинает поражать другой вид.