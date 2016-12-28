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ГИБДД вынесла предписание отремонтировать дорогу до поселка Серебрянка

Новости Урала
28 декабря, 12:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке, который оказался "отрезан" от других населенных пунктов
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© Максим Кимерлинг/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Автоинспекторы вынесли предписание отремонтировать дорогу до послека Серебрянка в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин. Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался "отрезан" от других населенных пунктов.

"Это сложный участок дороги, который не так далеко находится от крупного город - 50 км от Нижнего Тагила. Это болотистая дорога, состояние которой осложняют лесовозы и грузовики с предприятий. На данный момент рекомендация, которую мы выдали дорожным службам, - это грейдировать, иными словами разровнять поверхность, сделать зимник, потому что в данное время года содержать дорогу не сложно", - сказал Демин.

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Около 11 млн руб. выделено на ремонт дороги до уральского поселка Серебрянка

По словам главы свердловской ГИБДД, для безопасного движения данную дорогу необходимо ремонтировать. "Там есть большие ямы, болотистые участки, которые при наступлении весны необходимо не просто подсыпать. Нужен проект и ремонт, потому что это сложный участок", - уточнил он.

Ранее свердловские власти сообщили, что в 2016 году выделили около 11 млн рублей на ремонт грунтовой дороги до поселка Серебрянка. По данным чиновников, на капитальный ремонт дороги всего необходимо 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с ежегодными затратами на капитальный ремонт дорог всей области.

На пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался "отрезан" от других населенных пунктов. Он отмечал, что люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации.

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