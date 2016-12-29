Экспорт военной техники УВЗ в 2016 году вырос в 2,2 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Экспортные поставки "Уралвагонзавода" в рамках военно-технического сотрудничества выросли в 2,2 раза в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Рост экспортных поставок в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году к прошлому году составил 2,2 раза, а рост производства подвижного состава - соответственно 2,4 раза. Помимо увеличения объемов экспортных поставок, расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг, впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Корпорацией планомерно реализуется стратегия обеспечения обслуживания и ремонта изделий на протяжении всего жизненного цикла", - сказали там.

Ранее "Уралвагонзавод" отчитался о выполнении гособоронзаказа 2016 года. УВЗ поставил Минобороны РФ свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Корпорация выполняла свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них долгосрочные.

"Корпорация УВЗ успешно адаптировалась к тяжелым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики в целом. При этом удалось не только загрузить существующие производственные мощности, сохранить кадровый и научный-технический потенциал, но и вновь выйти на чистую прибыль в размере 863 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Выручка выросла на 30%

Выручка УВЗ по итогам 2016 года выросла на 30% до 141,9 млрд рублей, по данным УВЗ, это рекордный показатель для корпорации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

"Ожидаемый объем выручки составляет 141,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году, и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года. Такого результата удалось достичь за счет успешной реализации корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли", - сказали в пресс-службе.

По данным УВЗ, корпорация по итогам этого года вышла на чистую прибыль в размере 863 млн рублей. "Прямым подтверждением успехов корпорации стало повышение рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу - стабильный", - уточнили там.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкомпанию "Ростех" 100% акций ОАО "Уралвагонзавод" (УВЗ). Правительству поручено за 18 месяцев обеспечить передачу акций Ростеху. Указ вступает в силу со дня подписания.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники - танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста-С" и других. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод".