Росприроднадзор закроет мусорный полигон в Верхней Пышме

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Росприроднадзор начал процедуру по исключению мусорного полигона в Верхней Пышме (Свердловская область) из государственного реестра объектов размещения отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"По результатам проверки Росприроднадзора полигон в Верхней Пышме будет исключен из государственного реестра объектов размещения отходов", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ и общественные организации заявляли о неблагоприятной экологической обстановке в Свердловской области, из-за чего сотрудники Росприроднадзора, прокуратуры и местных властей провели осмотр на территории, прилегающей к полигону.

"На территории полигона, который эксплуатируется ООО "ТПК Благо-С" и является объектом регионального экологического надзора, зафиксировано активное горение, сопровождающееся открытыми очагами пламени, выделением большого количества дыма. При въезде на территорию полигона отсутствует контроль поступающих отходов, весовой и дозиметрический контроль не производится. Визуально установлено ведение на территории объекта деятельности по сортировке отходов картона и пластиковых бутылок" - доложил главе Минприроды России руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, которого цитирует пресс-служба.

Пробы воздуха в районе полигона показали превышение предельно допустимых выбросов. На этом основании составлен протокол об административном нарушении. Кроме того, начата процедура по аннулированию лицензии на размещение отходов.

После того, как сойдет снег, Росприроднадзор планирует отобрать пробы загрязненного грунта с полигона, чтобы рассчитать вред, нанесенный почвам.