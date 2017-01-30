Свердловский губернатор поручил разработать план по восстановлению дороги в Серебрянку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать план по организации ремонтно-восстановительных работ на дороге Нижний Тагил - село Серябрянка, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"Губернатор подписал перечень поручений по приведению автодороги Нижний Тагил - село Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение транспорта, а также по решению социально значимых вопросов, заданных жителями села главе региона в ходе встречи в территориальной администрации", - уточняется в сообщении.

В департаменте добавили, что губернатор принял решение в 2017 году на ремонт автодороги дополнительно выделить средства из резервного фонда региона. "В результате на восстановительные мероприятия только в текущем году будет направлено свыше 100 млн рублей", - уточнили в департаменте.

Жители поселка Серебрянка в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги оказались отрезанными от Нижнего Тагила, что привело к перебоям с поставками продуктов и медикаментов. На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, 1 января президент поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил - Серебрянка в эксплуатационное состояние.

Серебрянка - поселок в Свердловской области. Расположен в уральской тайге между несколькими горными хребтами на берегу реки Серебрянки к северо-западу от Екатеринбурга и в 73 км к западу от Нижнего Тагила. Население - порядка 700 человек.