Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к Серебрянке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал президенту России Владимиру Путину обеспечить "эксплуатационное состояние" дороги Нижний Тагил - Серебрянка к 1 июня нынешнего года. По его словам, затем потребуется еще время, чтобы заасфальтировать полотно.

"Недавнее Ваше поручение - отработать и привести в эксплуатационное состояние дорогу (Нижний Тагил - Серебрянка), которая не ремонтировалась до 2013 года 30 лет. Начиная с прошлого года мы начали выделять деньги на эту дорогу, и, безусловно, поручение, которое Вы дали по результатам пресс-конференции (декабрь 2016), будет выполнено в полной мере и в срок", - сказал глава области, добавив, что к 1 июня будет обеспечено "эксплуатационное состояние" дороги. "Но хочу сказать, что для приведения этой дороги к асфальтобетонному покрытию, а протяженность этой дороги - более 50 километров, потребуется еще определённое время, немного", - отметил Куйвашев.

Критика президента

На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался "отрезан" от других населенных пунктов. "Такие вещи, к сожалению, бывают и не так уж редко по стране, - заявил он. - Очень жаль, что местное руководство, в том числе региональное руководство самоустраняется от решения подобных вопросов". "Обращу на это внимание губернатора, а он, надеюсь, отреагирует совместно с местными властями", - добавил глава государства. "Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации", - уверен он.

1 января президент поручил губернатору Свердловской области "принять меры по приведению автомобильной дороги г. Нижний Тагил - с. Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение". Как говорилось в поручении Путина, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2017 г.

Жители поселка Серебрянка в Свердловской области в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги оказались отрезанными от Нижнего Тагила, что привело к перебоям с поставками продуктов и медикаментов.

Приоритеты в дорожном строительстве

По словам Куйвашева, "дорожное строительство становится одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти". Он уточнил, что "общий объем (регионального) дорожного фонда составляет 11 млрд рублей, все деньги распределены дорожным фондом в соответствии с принятыми программами в регионе".

Губернатор напомнил, что в 2013 году были соединены Северной дорогой Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Эта дорога "сократила движение транспорта с Европейской части на тюменский север почти на 800 километров, увеличился грузопоток по северной части", обратил внимание Куйвашев.

Среди ведущихся сейчас проектов он назвал строительство южного полукольца ЕКАДа (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги). "Первый пусковой комплекс мы сдали в прошлом, 2016 году, и сейчас активно работаем над реализацией и окончанием работ на втором комплексе, который будет окончен в 2018 году. Конечно же, хотим приступить к реализации проекта третьего пускового комплекса, тем самым полностью замкнем кольцо в Екатеринбурге", - сказал губернатор.

По его мнению, "сегодня региональные дороги большей частью выполняют функции дорог федерального значения", поэтому власти "вкладывают деньги в высвобождение от автомобильного транспорта крупных городов".

"Приоритетом нашей работы будут работы на городскую среду, что автоматически, конечно, включает и благоустройство, и реализацию проектов дорожного строительства внутри наших муниципальных образований. Более 6 миллиардов рублей выделено нашим муниципалитетам на приведение дорог в соответствие с требованиями, которые предъявляют строительные нормы и правила", - подчеркнул руководитель региона.

"Сегодня дорожное строительство - это один из ключевых вопросов, который влечет за собой в том числе приток инвестиций и в города, и в моногорода. Мы реализуем сегодня проект территории опережающего развития в Краснотурьинске. Мы понимаем, что без дорожного строительства туда хороший инвестор не придет, поэтому львиная часть бюджета развития должна быть направлена именно на дороги", - добавил Куйвашев.