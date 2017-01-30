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Уголовное дело возбуждено по факту пропажи ребенка в тундре на Ямале

Новости Урала
30 января, 10:04 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 30, января. /ТАСС
По данным СК, пока мать ребенка ненадолго отлучилась к водоему за водой, началась сильная метель, вернувшись, она обнаружила, что сын исчез
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САЛЕХАРД, 30 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырехлетного ребенка семьи оленеводов в тундре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Ямальскому району возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 4-летнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Следствием предварительно установлено, что 27 января 2017 года около 14 часов в тундровой зоне в Ямальском районе, в 120 км на юго-запад от села Сеяха исчез 4-летний ребенок", - отметили в пресс- службе.

По данным СК, пока мать ребенка ненадолго отлучилась к водоему за водой, началась сильная метель. "Вернувшись к чуму (жилищу), она обнаружила, что сын исчез. Изначально поиски велись родственниками, которые, не обнаружив малыша, обратились в службу МЧС только поздно вечером. На момент исчезновения ребенка температура в данной местности составляла минус 13 градусов, сила ветра достигала 12 метров в секунду", - добавили в ведомстве.

"В настоящее время решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия. В ходе следствия будет дана оценка действиям родственников мальчика, а также служб, отреагировавших на сообщение о пропаже ребенка", - отметили в СК.

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