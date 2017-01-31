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Число МФО на Урале и Поволжье за год сократилось на четверть

Новости Урала
31 января, 11:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Около 70 микрофинансовых организаций добровольно отказались от своего статуса, 134 недобросовестных участника исключены из реестра принудительно
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Количество микрофинансовых организаций сократилось на 25% за 2016 год в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областях, республике Башкортостан и Пермском крае. Как сообщила журналистам заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй, большинство компаний исключены из реестра из-за несвоевременной сдачи отчетности в Банк России.

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"На сегодняшний день на поднадзорной Уральскому ГУ Банка России территории зарегистрировано 336 микрофинансовых организаций, снижение количества МФО за 2016 год составило порядка 25%. Таким образом, порядка 70 организаций добровольно отказались от статуса МФО. Также 134 недобросовестных участника исключены из реестра принудительно, большинство из них не сдавали необходимую отчетность", - сказала она.

Также Фурдуй отметила, что несмотря на сокращение количества МФО, за 9 месяцев 2016 года они выдали более 7 млрд займов, что на 10% больше показателя аналогичного периода 2015 года. "Порядка 3,5 млрд выдано гражданам по кредитам до зарплаты. 70% всех займов приходятся на физических лиц", - пояснила она.

По словам начальника Управления службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в УрФО Сергея Кокоулина, за 2016 год к ним было порядка 1200 обращений, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года. "Большинство жалоб связано со способом взыскания долга. Стоит отметить, что такой большой рост обращений не связан с количеством правонарушений, а объясняется ростом финансовой грамотности населения", - сказал он.

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