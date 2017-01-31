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"Лукойл" не планирует сокращать добычу нефти на Ямале

Новости Урала
31 января, 13:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Президент компании Вагит Алекперов пояснил, что добыча нефти в регионе имеет налоговые преференции
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. ПАО "Луйкойл" не планирует сокращать добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в Салехарде сообщил президент компании Вагит Алекперов.

Он пояснил, что добыча нефти, которую компания ведет на Ямале, имеет налоговые преференции. "У нас есть другие регионы, где мы ограничили добычу. Мы строго выполняем установки, которые даны Министерством энергетики РФ, и компания четко выполняет свои обязательства по ограничениям в целом по компании", - сказал Алекперов.

Он добавил, что в 2017 году "Лукойл" инвестирует в развитие еще двух месторождений. "Компания в этом году, несмотря на сложные финансовые параметры (цены на нефть и газ), приняла решение о вложении инвестиций в развитие еще двух месторождений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", - подчеркнул Алекперов, не уточнив их названия.

Во вторник "Лукойл" и правительство ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве до конца 2019 года. Планируется, что нефтяная компания поддержит развитие авиатуризма, научные экспедиции, строительство социальных объектов и экологические проекты.

В октябре 2016 года "Лукойл" ввел в промышленную эксплуатацию Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО. В настоящее время на месторождении пробурено 107 скважин, включая 72 нефтяные и 31 газовую. Среднесуточная добыча из 36 скважин составляет более 3 тыс. тонн. Запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 86 млн т нефти и газового конденсата и 253 млрд куб. м газа.

Как сообщалось ранее, добыча нефти в ЯНАО за 9 месяцев 2016 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до более 19 млн тонн. Доля Ямало- Ненецкого автономного округа в доказанных российских запасах природного газа составляет более 70%, нефти и конденсата - 18%. Текущие разведанные запасы на Ямале составляют 44,5 трлн кубометров газа, почти 5 млрд тонн нефти и около 2 млрд тонн конденсата.

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