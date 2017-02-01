Власти ЯНАО выделят почти 300 млн руб. на экологические проекты в 2017 г.

САЛЕХАРД, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделят почти 300 млн рублей на мероприятия по охране окружающей среды в 2017 году, сообщил ТАСС заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александр Гаврилюк.

"По планируемым средствам на 2017 год в части охраны окружающей среды предусмотрено выделение почти 289 млн рублей. Это охрана биоресурсов, борьба с браконьерством, водных объектов, экологические мероприятия", - сказал Гаврилюк.

По словам собеседника агентства, всего в рамках Года экологии запланировано около 70 мероприятий. "Это проведение всех общественных акций и мероприятий - "Зеленая весна", "Чистая Россия", "Реки России". Единственная особенность связана с нашими климатическими условиями региона, когда в начале мая большинство регионов страны проводят субботники, на Ямале зачастую лежит снег", - уточнил Гаврилюк, отметив, что сассовые уборки пройдут в конце мая - начале июня.

Запланирована очистка прибрежной зоны рек в Надымском районе и городе Лабытнанги. "За прошлые года мы сумели провести масштабную работу - очистить 15 км прибрежной зоны от затонувших судов, древесины и мусора. В этом году работа будет продолжена", - сказал он.

Особое внимание уделяют ликвидации накопленного промышленного ущерба, в том числе заброшенных скважин, которые были пробурены в советское время на территории ЯНАО в исследовательских целях для поиска газа и нефти. Фонд таких объектов насчитывает более 100, большая часть из них бурились за счет государства, но сейчас, по словам Гаврилюка, они никому не нужны. "Мы будем выделять муниципалитетам средства для оценки состояния данных скважин, подготовки проектно-сметной документации и утилизации, это же не просто приехать и закапать бульдозером. Таким образом, сможем ликвидировать несколько заброшенных объектов", - пояснил Гаврилюк.

Уборка островов в Арктике

Волонтеры в 2017 году начнут очистку необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, где скопилось более 800 тонн металлолома. Для детального и точного анализа загрязнения острова Российский центр освоения Арктики провел авиационное обследование территории с применением фото- и видеосъемки. Установлено, что сносу подлежат 29 строений, также необходимо вывезти 73 тонны металлоконструкций, 30 единиц техники общей массой около 241 тонны, а также большое количество бочек.

Одновременно закончится генеральная уборка острова Белый, которая началась в 2012 году. За четыре года в общей сложности очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие приняли волонтеры со всей страны, а также экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля. По словам участников экспедиции, осталось вывезти отходы.

Также в 2017 году запланировано оборудование научного стационара на острове Белый, который в прошлом году был включен в каталог научных станций международной сети INТERACT, и проведение научных исследований в акватории Карского моря.