Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти ЯНАО выделят почти 300 млн руб. на экологические проекты в 2017 г.

Новости Урала
1 февраля, 9:00 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 1, февраля. /ТАСС
Всего в рамках Года экологии в регионе запланировано около 70 мероприятий
Поделиться
Материал из 1 страницы

САЛЕХАРД, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделят почти 300 млн рублей на мероприятия по охране окружающей среды в 2017 году, сообщил ТАСС заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александр Гаврилюк.

"По планируемым средствам на 2017 год в части охраны окружающей среды предусмотрено выделение почти 289 млн рублей. Это охрана биоресурсов, борьба с браконьерством, водных объектов, экологические мероприятия", - сказал Гаврилюк.

Смотрите также
На Ямале все несанкционированные свалки отметят на экологической карте

По словам собеседника агентства, всего в рамках Года экологии запланировано около 70 мероприятий. "Это проведение всех общественных акций и мероприятий - "Зеленая весна", "Чистая Россия", "Реки России". Единственная особенность связана с нашими климатическими условиями региона, когда в начале мая большинство регионов страны проводят субботники, на Ямале зачастую лежит снег", - уточнил Гаврилюк, отметив, что сассовые уборки пройдут в конце мая - начале июня.

Запланирована очистка прибрежной зоны рек в Надымском районе и городе Лабытнанги. "За прошлые года мы сумели провести масштабную работу - очистить 15 км прибрежной зоны от затонувших судов, древесины и мусора. В этом году работа будет продолжена", - сказал он.

Особое внимание уделяют ликвидации накопленного промышленного ущерба, в том числе заброшенных скважин, которые были пробурены в советское время на территории ЯНАО в исследовательских целях для поиска газа и нефти. Фонд таких объектов насчитывает более 100, большая часть из них бурились за счет государства, но сейчас, по словам Гаврилюка, они никому не нужны. "Мы будем выделять муниципалитетам средства для оценки состояния данных скважин, подготовки проектно-сметной документации и утилизации, это же не просто приехать и закапать бульдозером. Таким образом, сможем ликвидировать несколько заброшенных объектов", - пояснил Гаврилюк.

Уборка островов в Арктике

Волонтеры в 2017 году начнут очистку необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, где скопилось более 800 тонн металлолома. Для детального и точного анализа загрязнения острова Российский центр освоения Арктики провел авиационное обследование территории с применением фото- и видеосъемки. Установлено, что сносу подлежат 29 строений, также необходимо вывезти 73 тонны металлоконструкций, 30 единиц техники общей массой около 241 тонны, а также большое количество бочек.

25 августа 2016 В стране
Ученые и волонтеры очистили остров Белый в Арктике от тысячи тонн мусора

Одновременно закончится генеральная уборка острова Белый, которая началась в 2012 году. За четыре года в общей сложности очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие приняли волонтеры со всей страны, а также экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля. По словам участников экспедиции, осталось вывезти отходы.

Также в 2017 году запланировано оборудование научного стационара на острове Белый, который в прошлом году был включен в каталог научных станций международной сети INТERACT, и проведение научных исследований в акватории Карского моря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Год экологии в России
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
Темы дня
Реклама