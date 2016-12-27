На Ямале все несанкционированные свалки отметят на экологической карте

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Региональный проект "Экологическая карта Ямала" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Жители округа отметят на ней геолокацию несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Стартовал новый региональный проект "Экологическая карта Ямала", инициатором которого выступает Молодежное правительство ЯНАО. Уже сейчас каждый житель Ямала может зайти на сайт проекта и обозначить геолокацию несанкционированной свалки в своем муниципальном образовании", - сказали в пресс-службе.
Информация о свалках будет оперативно передаваться окружным властям. "Данный проект призван осуществлять долгосрочный мониторинг состояния экосистемы арктического региона, а также выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки в городах и районах округа", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что волонтеры в 2017 году начнут очистку необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, где скопилось более 800 тонн металлолома. Для детального и точного анализа загрязнения острова Российский центр освоения Арктики провел авиаобследование территории с применением фото- и видеосъемки. Установлено, что сносу подлежат 29 строений, также необходимо вывезти 73 тонны металлоконструкций, 30 единиц техники общей массой около 241 тонны и большое количество бочек.
Реализация экологических проектов является важной частью формирования экологической политики ЯНАО, одним из наиболее масштабных проектов стала генеральная уборка острова Белый, который находится в Карском море и является самой северной точкой автономного округа. Она началась в 2012 году, уже очищены более 52 га земли, собрано порядка тысячи тонн металлолома. Активное участие в реабилитационных мероприятиях приняли волонтеры со всей страны, а также экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля. В 2016 году сбор мусора закончили, теперь начинается этап вывоза отходов с территории острова Белый.
2017 год в России объявлен Годом экологии. На прошлой неделе Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило эмблему предстоящего тематического года.