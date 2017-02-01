Два жителя Югры вошли в состав Ансамбля имени Александрова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Два жителя Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) вошли в состав Ансамбля имени Александрова, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера Анастасия Отрошко (Кондинский район) и Максим Колесник (Березовский район) с успехом прошли отбор в Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова", - говорится в сообщении.

"По результатам отбора стало известно, что ребята стали одной из четырех пар, которые были приняты в ансамбль", - сказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра искусств для одаренных детей Севера Алексей Тарасов.

Ранее губернатор округа Наталья Комарова поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых жителей региона, готовых работать в Ансамбле им. Александрова, прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера. Конкурс на замещение вакантных должностей в ансамбль проходил в Москве с 19 по 25 января. Участие в нем принимали граждане от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и профессиональный опыт.

Трагедия над Черным морем

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета самолета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.